Подмосковная лаборатория геномной селекции аккредитована по SNP-генотипировании

Подмосковный центр геномной селекции ООО «Мираторг-генетика» стал первой и на данный момент единственной в России лабораторией, получившей аккредитацию на SNP-генотипирование. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Это метод, позволяющий изучить генетический код сельскохозяйственных животных и их особенности, а затем отобрать наиболее продуктивных для разведения.

«Московская область активно развивается по линии науки, в том числе в сфере генетики и селекции. У региона большой потенциал и мы видим достижения. Так, в Подмосковье действует единственная в стране лаборатория, где проводятся исследования на SNP-генотипирование. Этот метод позволяет отобрать животных по нескольким признакам: здоровье, плодовитость, устойчивость к заболеваниям, скорость набора мышечной массы, потребительское качество продукции. Эти факторы важны для эффективного развития отечественного животноводства и повышения его конкурентоспособности, а также позволят увеличить продуктивность отрасли», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

Центр геномной селекции ООО «Мираторг-генетика» проводит порядка 400 тыс. исследований ДНК в год и входит в топ 10 мировых генетических ветеринарных лабораторий по производительности.

Объем инвестиций в проект составил 200 млн рублей. В первую очередь, заказчиками выступают отечественные сельхозтоваропроизводители, также компания сотрудничает с представителями Республики Беларусь и Казахстана.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1 процент из федерального фонда развития промышленности», — отметил Воробьев.