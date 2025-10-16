Подмосковная корова-рекордсменка по надоям покорила агровыставку «Золотая осень»

На Российской агропромышленной выставке «Золотая осень — 2025» подмосковные животноводы представили уникальную корову по имени Шабера, которая считается самой продуктивной буренкой не только в Подмосковье, но и во всей России. Несмотря на то, что она не смогла лично посетить выставку, так как на 7-м месяце беременности, ее запоминающийся образ был продемонстрирован на интерактивном экране, где она позировала для ролика, вызвав восхищение у гостей выставки. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Шабера получила свое название благодаря одноименной металлической детали, которая выступает в роли важного элемента — она препятствует тому, чтобы механизм, связанный с ней, крутился обратно. Кроме того, по традиции фермеров и животноводов всех коров одного рода называют кличками, начинающимися на одну букву. В случае Шаберы это «Ш», поскольку ее мать зовут Шифровочка, а главной «цифровой» коровок ее называют из-за того, что ее гены «оцифрованы» и сохранены на специальном чипе в первой и единственной аккредитованной в стране SNP лаборатории «Мираторг Генетика».

У Шаберы есть свой геномный паспорт, получила она его благодаря тому, что является представительницей высокопродуктивной династии коров, в составе стада которой есть ее бабушка Широта, мать Шифровочка и дочь Шакира. Мать Шаберы показала потрясающие результаты — 18 тыс. литров молока за первую лактацию.

За 305 дней лактации Шабера произвела 22 958 кг молока с жирностью 3,71% и белком 3,41%. Этот показатель почти в три раза превышает средний по Московской области, что свидетельствует о ее исключительной продуктивности. Благодаря высоким генетическим возможностям, она признана одной из лучших коров России и установила личный рекорд по молочной продукции.

Животноводы надеются, что у рекордсменки появится телочка, которая продолжит высокоудойную династию и станет очередным лидером по молочной продукции. Племенное хозяйство АО «Воскресенское», где содержится Шабера, занимает важное место среди подмосковных предприятий по разведению голштинского крупного рогатого скота. Уже несколько лет средний надой на одну корову превышает 11 000 кг в год — один из лучших показателей в регионе. В составе хозяйства содержится около 1800 голов крупного рогатого скота, из которых 814 — дойное стадо. Предприятие занимается племенным разведением голштинов, производством натурального молока и молочных продуктов, выращиванием зерновых и технических культур, а также заготовкой кормов.

В этом году хозяйство отмечает 95-летний юбилей, символизируя долгую историю успешного развития, внедрения инновационных методов и высокого профессионализма в области животноводства и молочного производства.

Увидеть подмосковную рекордсменку в необычном цифровом формате можно в официальном Telegram-канале Минсельхоза Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.