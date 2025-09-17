Подмосковная компания стала лидером цифровых решений по охране труда в РФ

Торжественная церемония награждения победителей и призеров Всероссийских конкурсов по охране труда прошла на X Всероссийской неделе охраны труда. В этом году значительно выросло число конкурсантов, так, жюри рассмотрело более 1 100 заявок. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцразвития региона.

Конкурсная комиссия отобрала более 100 финалистов, которые представили лучшие практические решения по своей номинации. Среди прошедших отбор участников — 773 специалиста, 34 органа власти и 336 организаций с численностью более 200 тыс. работников.

«В конкурсе «Лучшие цифровые решения по охране труда» в номинации «Лучшие цифровые решения по автоматизации отдельных процессов охраны труда с указанием процесса охраны труда» стала подмосковная организация — Акционерное общество «Восток–Сервис–Спецкомплект», — сообщает пресс-служба министерства социального развития Подмосковья.

Компания «Восток–Сервис–Спецкомплект» из Ногинска на рынке уже 33 года и последние 10 лет инвестирует в развитие организации охраны труда.

Организация поставляет на предприятия современную качественную спецодежду, спецобувь и средства индивидуальной защиты. Средства индивидуальной защиты, которые поставляет «Восток-Сервис», призваны защитить здоровье и жизнь человека от агрессивного воздействия неблагоприятных факторов производства и окружающей среды.

На конкурсе «Восток–Сервис–Спецкомплект» представили мобильное приложение для сотрудников предприятий. В приложении можно посмотреть порядок и сроки обновления и получения СИЗ работниками.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.