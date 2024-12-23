Подмосковная компания «ПСК Фарма» привлечет внимание учащихся к здоровью легких

Отдельное внимание в номинации уделяется теме здоровья легких, важности заботы о дыхательной системе и профилактике различных заболеваний. Прием работ для участия в конкурсе продлится с 20 декабря 2024 года до 1 марта 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Всероссийский конкурс научно-популярного видео «Знаешь? Научи!» проходит уже в четвертый раз, а интерес к нему становится все выше. Участие в нем дает возможность талантливым школьникам в возрасте от 6 до 18 лет не только получить новый опыт и знакомства с единомышленниками, но и вырасти в научной сфере. Для участия в конкурсе необходимо записать трехминутное научно-популярное видео и опубликовать его на платформе атомариум. Первый этап конкурса — прием работ — стартовал 20 декабря.

«Всероссийский конкурс «Знаешь? Научи!» — важный проект десятилетия науки и технологий, объявленного президентом Владимиром Путиным. В прошлом сезоне в нем участвовали более 8 тысяч школьников, что свидетельствует о высоком интересе к науке подрастающего поколения. Согласно последним данным ВЦИОМ, каждый третий родитель хотел бы, чтобы их дети построили карьеру в области разработок будущих технологий. Для этого создаются все возможности и условия. Например, под эгидой нацпроекта «Наука и университеты» открыто 940 молодежных лабораторий, строятся новые современные кампусы. Создано 50 передовых инженерных школ в 23 регионах — по поручению Президента к 2030 году их количество увеличится до 100. В дальнейшем вся эта работа будет продолжена в рамках нового нацпроекта — «Молодежь и дети», — отметил заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко.

Юные исследователи могут представить в конкурсе видеоролики в 5 тематических номинациях от таких партнеров, как Госкорпорация «Росатом», ООО «ПСК Фарма», ПАО «СИБУР-Холдинг», Госкорпорация «Роскосмос», ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация». Собственную номинацию в конкурсе «ПСК Фарма» посвятила здоровью легких. Это обусловлено тем, что вклад компании в заботу о пациентах и их близких не заканчивается на разработке и выпуске современных и качественных препаратов. «ПСК Фарма» совместно с медицинским сообществом ведет непрерывную работу по повышению осведомленности о болезнях органов дыхания, реализуя, в частности, современный социальный информационный проект «Дыши легко». Поддержка конкурса «Знаешь»Научи!» дает возможность привлечь внимание широкой общественности к важной для компании теме.

«Сегодня, когда мир стремительно меняется, наука становится ключом к решению новых сложных задач. Школьники, увлеченные естественными науками и только открывающие их для себя, станут теми, кто определит будущее нашей страны в самых разных областях, в числе которых медицина и фармацевтика. Цель нашей поддержки конкурса «Знаешь? Научи!» — вдохновить ребят на глубокое погружение в вопросы сохранения здоровья, поддержать их начинания на этом пути. В рамках собственной номинации «Дыши легко» мы предлагаем участникам разобраться в непростой, но крайне важной теме — болезни легких. Благодаря созданию конкурсных видео каждый школьник сможет уже сейчас внести вклад в масштабную работу по повышению осведомленности о профилактике, диагностике и лечении различных заболеваний органов дыхания, которую непрерывно ведет экспертное сообщество и наша команда. Мы уверенны, что это даст возможность понять, насколько интересным и важным может быть профессиональное развитие в области помощи людям, побудит к свершениям», — подчеркнула генеральный директор «ПСК Фарма» Евгения Шапиро.

В каждой из пяти номинаций призовые места будут присуждаться в трех возрастных категориях: младшая, средняя и старшая школа. Таким образом, будут определены 15 победителей тематических номинаций в трех возрастных категориях среди 45 финалистов. Победителей среди полуфиналистов определит Жюри конкурса. В его состав входят ученые, представители бизнеса, создатели научно-популярного контента. Торжественная Церемония награждения победителей состоится в 2025 году.

В Подмосковье хорошие результаты в сфере образования благодаря открытости школ к нововведениям и диалогу с обществом, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Особенно я хочу отметить наши флагманские школы, но подчеркнуть не их привилегированность, а то, что они всегда открыты (к диалогу, к чему-то новому — ред.)», — сказал Воробьев.