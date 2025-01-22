Подмосковная компания приглашает школьников к участию в конкурсе «Знаешь? Научи!»

Компания «ПСК Фарма» выступает партнером Всероссийского конкурса научно-популярного видео для школьников «Знаешь? Научи!». Конкурс позволяет школьникам заявить о себе как о будущих молодых ученых и проявить таланты популяризаторов науки. Прием работ для участия в конкурсе уже идет и продлится до 1 марта 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

На следующем этапе экспертный совет проведет оценку работ и сформирует шорт-лист. Эксперты внимательно проверят все ролики на соответствие правилам конкурса и выбранной номинации. Они также оценят научность и креативность. Информация в конкурсной работе должна быть достоверной, термины — корректными, а выводы — аргументированными. Чем интереснее подход, оригинальнее и нагляднее повествование в ролике, ярче образ автора, тем больше шансов оказаться в шорт-листе.

Победителей конкурса определит жюри среди полуфиналистов. В состав жюри входят ученые, представители бизнеса, создатели научно-популярного контента. В каждой из пяти номинаций призовые места будут присуждаться в трех возрастных категориях — младшая, старшая и средняя школа.

Всех победителей пригласят на церемонию награждения, где им вручат подарки и призы от партнеров конкурса. Оплата проезда и проживания победителей входит в призовой фонд.

Резидент ОЭЗ «Дубна» — компания «ПСК Фарма» — учреждает в конкурсе собственную номинацию, которая ориентирована на школьников, интересующихся естественными науками — химией, биологией, анатомией. Отдельное внимание в номинации уделяется теме здоровья легких, важности заботы о дыхательной системе и профилактике различных заболеваний.

Выбор темы обусловлен тем, что вклад резидента ОЭЗ «Дубна» в заботу о пациентах и их близких не заканчивается на разработке и выпуске современных и качественных препаратов. «ПСК Фарма» совместно с медицинским сообществом ведет непрерывную работу по повышению осведомленности граждан о болезнях органов дыхания, реализуя, в частности, современный социальный информационный проект «Дыши легко».

Поддержка конкурса «Знаешь? Научи!» дает возможность привлечь внимание широкой общественности к важным для компании вопросам.

Подробнее о конкурсе «Знаешь? Научи!» можно узнать на официальном сайте конкурса.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что особое значение имеет большая социальная программа в школах, которая реализуется также для поддержки детей.

«Большая социальная программа, которая также имеет значение для детей, получающих бесплатное питание. Это дети из семей, где отцы или близкие участвуют в СВО. Здесь важен каждый момент, каждый нюанс», — подчеркнул Воробьев.