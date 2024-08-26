Подмосковная компания МІХІТ обновила линейку декоративной косметики

Подмосковная компания МІХІТ разработала и выпустила более 100 новых наименований декоративной косметики. Масштабное обновление компания готовила три года, работая в тесном контакте с ведущими российскими визажистами. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Мы всегда старались делать косметику, основанную на натуральных компонентах, которая была бы полезна для потребителей. Поэтому и сейчас основной акцент был сделан именно на высокое качество продукции, которую так тщательно разрабатывалась нашими технологами совместно с известными визажистами. Дизайн упаковки мы доверили создать искусственному интеллекту. Получилось технологично, быстро и инновационно», — сказал основатель компании МІХІТ Олег Пай.

В новой линейке декоративной косметики МІХІТ будут представлены туши, помады, блески для губ, ухаживающие масла, палетки теней, карандаши для глаз, пудры и консилеры. На предприятии налажен полный цикл производства — от закупки сырья и разработки рецептуры до выпуска готовой упакованной продукции. Перед тем как попасть на полки магазинов, все косметические средства пройдут тщательные проверки сразу в нескольких лабораториях компании.

«На данный момент МІХІТ производит около 3 млн единиц уходовой косметической продукции на своем предприятии в Наро-Фоминском городском округе. В конце этого года компания планирует ввести в эксплуатацию еще один завод в Солнечногорске. На новых площадях установят современную систему непрерывного производства, в которую будет входить более 10 высокотехнологичных линий. Это позволит компании не менее чем в три раза увеличить производственные мощности и заместить продукцию импортных производителей. Объем инвестиций в новое предприятие составит более 1 млрд рублей», — рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в сложившейся в России экономической ситуации правительство Подмосковья старается найти индивидуальный подход к каждому предпринимателю, работающему на территории региона.

«В отечественной экономике изменилось многое — одни ушли с российского рынка навсегда, другие продали бизнес партнерам. Все это заставляет нас искать новые решения и способы поддержать предпринимателей — как бывалых, так и тех, кто только начинает», — сказал Воробьев.