Подмосковная компания экспортировала в Южную Корею заготовки из сапфира

Компания ЗАО «РОСТОКС-Н» из Черноголовки, специализирующаяся на производстве синтетического сапфира, экспортировала в Южную Корею заготовки из искусственного корунда. Сумма контракта превысила 60 тыс. долларов, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Экспортное соглашение компании удалось подписать в том числе благодаря содействию сотрудников фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области (фонда поддержки ВЭД МО). Они помогли компании войти в число участников международной выставки Maktek Eurasia, став одним из представителей коллективного стенда Подмосковья.

На выставочном мероприятии, где свою продукцию и решения представили предприятия индустрии машиностроения, станкостроения и металлообработки, компания заключила экспортный контракт с партнерами из Южной Кореи — компанией, специализирующейся на изготовлении продукции для стоматологии.

Организуя коллективный стенд для подмосковных предприятий, фонд поддержки ВЭД МО берет на себя расходы, необходимые для эффективной презентации компании на выставке, а также организационные вопросы.

Фонд поддержки ВЭД МО оказывает подмосковным компаниям всестороннюю поддержку: от образовательных мероприятий до организации участия предприятий в международных выставках. Поддержка предоставляется в рамках национальных проектов «Международная кооперация и экспорт», а также «Малое и среднее предпринимательство», которые инициировал президент России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил стабильность экономики региона.

«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», — сказал губернатор.