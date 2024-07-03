Подмосковная команда завоевала 95 медалей на чемпионате «Профессионалы»

В Московской области завершился итоговый межрегиональный этап Всероссийского чемпионатного движения «Профессионалы — 2024». На сегодняшний день на счету команды 95 медалей, 28 из них — золотые. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Подмосковья.

«Всего в чемпионате принимают участие более 360 конкурсантов из нашего региона. Поздравляем лауреатов и их наставников, а тем, у кого конкурсные испытания еще впереди, желаем удачи», — рассказали в ведомстве.

В Подмосковье соревнования проходили на площадках 11 колледжей и техникумов по 26 компетенциям. Конкурсанты из Московской области стали лучшими по кинологии; монтажу и эксплуатации газового оборудования; турагентской деятельности; промышленной механике и монтажу; укладке напольных покрытий и многим другим компетенциям.

Подмосковье посетили команды из более 30 регионов Российской Федерации. Для участников, экспертов и гостей были организованы экскурсии по достопримечательностям Московской области.

Итоговый (межрегиональный) этап чемпионата продолжается на базе образовательных организаций Москвы, Санкт-Петербурга и Татарстана.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в школах стараются искать и внедрять новые методики.

«Мы считаем, что качество жизни во многом определяет образование. <…> Весь вопрос — как наша система, какие шансы она дает на реализацию нашего ребенка в будущем? Те методики, которые мы внедряем, стараемся искать новое, не отторгать, а все-таки обсуждать и внедрять в наших самых разных школах», — сказал Воробьев.