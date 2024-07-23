Подмосковная команда стала участником соревнований БАС на Сахалине

Команда техникума имени С. П. Королева приняла участие в соревнованиях беспилотных авиационных систем (БАС), которые проходят в формате гражданских учений на Сахалине в рамках проектно-образовательного интенсива «Архипелаг». Состав команды представлен специалистами в области информационных технологий, а возглавляет ее Дмитрий Гулейков. Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области.

Соревнования по применению гражданских дронов разделены на восемь различных категорий. Среди них — доставка грузов, мониторинг строительных массивов, линейных объектов, водных ресурсов и другие. Одним из самых популярных сценариев соревнований среди участников является мониторинг лесных хозяйств, что подчеркивает важность этой задачи в условиях современной экологии и природоохранных мероприятий.

Для участников мероприятия была организована лекция, на которой выступила руководитель направления по инженерным соревнованиям в рамках «Архипелага 2024» Полина Мозгалева. Она подчеркнула важность подобных инициатив для развития инженерного потенциала молодежи и расширения их знаний в области современных технологий.

Участие в подобных соревнованиях позволяет студентам не только применить на практике свои знания и навыки, но и получить ценный опыт работы в реальных условиях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.