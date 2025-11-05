Подмосковная команда стала призером международного конкурса инклюзивной хореографии

Специалисты и получатели отделения реабилитации для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья Социального центра «Серебряно-Прудский» заняли третье место в международном конкурсе по инклюзивной хореографии «Большой Кубок Инклюзив Дэнс» в номинации «Эстрадный танец — Коллективы — Юниоры». Это событие прошло в Зале церковных соборов Храма Христа Спасителя в городе Москва, собрав участников из разных городов, которые продемонстрировали свои таланты и творческий подход к инклюзивному танцу. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

Команда «Танцующие сердца» представила хореографическую композицию «А закаты алые», подготовленную совместно со специалистами. Участие в фестивале стало не только возможностью показать свои достижения, но и важным шагом к интеграции детей с ограниченными возможностями в общество через искусство.

«Работая над номером, наши ребята проявили невероятное усердие и стремление к совершенству. Мы получили возможность учиться у лучших, вдохновляться их работами и расширять свои горизонты. Полученные награды и положительные отзывы стали для нас подтверждением того, что мы на правильном пути», — отметила руководитель коллектива Екатерина Ланченкова.

Участие в танцевальных конкурсах помогает детям развивать уверенность в своих силах, дает возможность проявить индивидуальность, креативность и талант, а также является отличной физической активностью, которая способствует улучшению координации, гибкости и общей физической формы.

Получатели отделения реабилитации для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья Социального центра «Серебряно-Прудский» регулярно принимают участие в творческих конкурсах различного масштаба. Хореографическая композиция «А закаты алые» была отмечена уже трижды, начиная с Областного творческого фестиваля и теперь удостоена признания на Международном конкурсе. Каждый раз, когда дети выходят на сцену они становятся смелее, увереннее и радостнее.

Победа в конкурсе вдохновила детей и их наставников на дальнейшие творческие свершения. Специалисты уверены, что такие достижения показывают, что каждый может добиться успеха, если у него.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.