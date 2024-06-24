Подмосковная команда стала победителем чемпионата по информационной безопасности

Фото - © Эксперт-наставник - Ильин Денис Андреевич (ГБПОУ МО "Подольский колледж имени А. В. Никулина) Конкурсант - Кузнецова Софья Романовна (МОУ "Лицей №1) Конкурсант - Понетайкин Ярослав Владимирович (МОУ "Лицей №1)/Министерство образования МО

сегодня в 20:31

В Приморском крае завершился итоговый этап чемпионата «Профессионалы» 2024 года по компетенции «Информационная безопасность» среди школьников от 14 лет. Учащиеся из Подмосковья под руководством эксперта-наставника Ильина Дениса из Подольского колледжа имени А. В. Никулина заняли первое место, опередив представителей других регионов РФ. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Команду Московской области представляли эксперт-наставник Денис Ильин и конкурсанты Софья Кузнецова и Ярослав Понетайкин из Лицея № 1.

На протяжении трех дней школьники из городского округа Подольск проводили аудит информационной системы, выявляли и эксплуатировали уязвимости, а также защищали объекты реальной ИТ-инфраструктуры крупной организации.

Победа подмосковных школьников подтверждает высокий уровень подготовки и профессионализма молодых специалистов в области информационной безопасности. Эксперт-наставник Ильин Денис отметил важность таких достижений: «Мир информационной безопасности развивается с молниеносной скоростью, и только высококвалифицированные специалисты могут обеспечить защиту от кибер-угроз. Наши школьники являются примером сплоченности и организованности, и их победа заслуженно ставит их в ряды лучших в России».

«Поздравляем команду с заслуженными золотыми медалями и желаем дальнейших успехов в развитии навыков информационной безопасности», — добавили в ведомстве.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.