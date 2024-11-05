Подмосковная ферма выращивает более 30 видов микрозелени для предприятий общепита

Городская ферма «Росток» в Орехово-Зуевском городском округе выращивает более 30 видов микрозелени различных культур, включая редис, горох, подсолнечник, базилик, капусту, рукколу и другие. Для каждой грядки определен микроклимат, грунт и степень освещения, которое необходимо молодым побегам. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Предприятие выращивает растения на круглогодичной основе. Компания сотрудничает с заведениями общественного питания, фитнес-клубами, супермаркетами, поставляя выращенные без использования химикатов растения. В месяц городская ферма «Росток» реализует более 1 тыс. лотков продукции. С полным ассортиментом можно ознакомиться на сайте.

Микрозелень — это молодые побеги растений, выращенные из различных семян: редиса, шпината, базилика и других. По своему составу микрозелень богата витаминами группы B, C, A, K и минералами, на 75% состоит из жидкого хлорофилла. До 90% полезных веществ в ее составе усваиваются организмом, из-за чего она считается отличным дополнением к правильному рациону питания.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.