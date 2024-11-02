Подмосковная ферма приглашает на семейный праздник вкуса и натуральных продуктов

Подмосковное фермерское хозяйство «Деревня Житянино» продолжает радовать жителей Московской области своей натуральной продукцией. В этот раз ферма приглашает всех желающих на дегустацию молочной продукции собственного производства в понедельник, 4 ноября, с 12 до 20 часов, по адресу: пересечение 91 км МКАД и Осташковского шоссе, гипермаркет «Твой Дом», сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Все желающие смогут попробовать различные виды молока, творога, сливок, сметаны, сливочного масла и сыров. Всю продукцию можно будет приобрести на месте.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отметили, что для маленьких посетителей будет особый сюрприз — обитатели фермы АО «Крокус», включая козлят, буйволов и телят, приедут прямо в город и будут ждать гостей на территории гипермаркета. Дети смогут познакомиться с животными, покормить их овощами и даже сделать фото на память.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.