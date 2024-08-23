Подмосковная «ЕР» отправила 3-й гуманитарный конвой для жителей Курской области

В День воинской славы России 23 августа «Единая Россия» Московской области отправила жителям Курской области третий гуманитарный конвой. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

81 год назад в этот день была разгромлена немецко-фашистская группировка войск в ходе Курской битвы

Централизованная отправка гуманитарного груза прошла от стен Свято-Троицкой Сергиевой лавры городского округа Сергиев-Посад Московской области.

«Сегодня вся Россия сосредоточена вокруг решения задач специальной военной операции. Находясь здесь, в тылу, тысячи неравнодушных граждан считают своим долгом помогать бойцам нашей армии, помогать мирным жителям прифронтовых регионов. Конечно, сейчас в центре особого внимания жители Курской области. Сбор гуманитарной помощи по-прежнему открыт, принести необходимые вещи и товары можно в любое местное отделение партии в Московской области», — заявил секретарь Московского областного отделения «Единой России», спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.

В составе третьего гуманитарного конвоя стиральные машины, холодильники, микроволновые печи, а также предметы одежды, средства личной гигиены, продукты питания длительного хранения. Груз в Курскую область сопроводит депутат Московской областной Думы, член фракции «Единая Россия» Олег Гаджиев.

«Сегодня для всех нас особенно символично, что отправная точка нашего гуманитарного конвоя находится на святой земле — Красногорской площади, у стен Сергиевой Лавры. Наша задача более обширная — после Курска мы планируем продолжить путь в Луганск и Донецкую Народную Республику. Мы обязательно посетим наших бойцов, а также съездим в госпиталь, чтобы оказать помощь медикам и ребятам, которые там находятся. Не забываем и о мирных жителях, находящихся недалеко от первой линии», — прокомментировал Олег Гаджиев.

Наряду с Курской областью, еще одной из ключевых точек маршрута гуманитарного конвоя станет Городская Клиническая больница № 3 в Луганске.

«У нас в Московской области несколько лет работает региональный партийный проект „Добрые комнаты“. Его цель — скрасить пребывание детишек в больницах и поликлиниках. „Добрые комнаты“ представляют собой яркие игровые помещения, на стенах которых ребят встречают персонажи советских мультфильмов, а также где находится много интересных и занимательных игрушек. Зная, как хорошо себя зарекомендовали „комнаты“ в Подмосковье, наши коллеги вышли с предложением о расширении проекта за пределы региона. И вот, 25 августа в Городской Клинической Больнице № 3 Луганска пройдет открытие первой „Доброй комнаты“, — сообщила исполнительный секретарь Сергиево-Посадского местного отделения партии „Единая Россия“, член регионального политического Совета партии Анна Казанбаева.

Перед стартом колонны, водители и сопровождающие помолились перед иконой Святой Троицы Андрея Рублева, а также приложились к мощам Сергия Радонежского.

«Единая Россия» с первых дней начала специальной военной операции оказывает всестороннюю помощь фронту и жителям приграничных регионов. Только с начала 2024 года собрано и отправлено более 2,5 тыс. т различного груза.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что Подмосковье важно оперативно определить, каким детям из Курской области нужно будет пойти в детский сад или школу.

«Мы уже почувствовали, что осень у нас не за горами. И, скорее всего, перед нами встанет ряд вопросов, которые мы начали сегодня уже решать. Первое — это определиться с детьми, которые нуждаются в дошкольном образовании и в школьном образовании», — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

На сегодняшний день в область доставили и разместили более 900 человек из Курской области.

6 августа ВСУ атаковали курское приграничье. Среди мирного населения есть погибшие и пострадавшие. Из региона организовали эвакуацию жителей, в том числе в Подмосковье.