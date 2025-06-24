Подмосковная «Единая Россия» впервые проведет Единый день приемов молодежи

В Подмосковье «Единая Россия» проведет Единый день приемов молодежи. Тематические встречи пройдут по всему региону при участии депутатов совместно с руководителями местных отделений «Молодой Гвардии», сообщает пресс-служба подмосковного отделения партии.

26 июня «Единая Россия» впервые проведет Единый день приемов молодежи. Главная площадка — региональная общественная приемная партии, там на вопросы заявителей ответит руководитель МГЕР в Московской области Диана Алумянц.

«У подрастающего поколения всегда много вопросов, которые касаются как их будущего, так и настоящего. Цель инициативы — создать открытую площадку для диалога с молодыми жителями региона, выслушать предложения, идеи и проблемы, которые волнуют новое поколение. Отмечу, что первый такой Единый день решили провести в преддверии Дня молодежи, который традиционно отмечается 28 июня», — рассказала Диана Алумянц.

Она подчеркнула, что встречи пройдут в 53 местных общественных приемных партии по всему Подмосковью.

Узнать адрес ближайшей приемной на сайте регионального отделения «Единой России». Там также указан номер телефона каждого отделения, по которому любой житель Подмосковья может записаться на прием к депутатам всех уровней.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер. «Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.