Подмосковная «Единая Россия» провела третий образовательный модуль «ПолитСтарта»

13 мая в Котельниках кандидаты предварительного голосования «Единой России» приняли участие в третьем образовательном модуле проекта, в котором действующие народные избранники и политтехнологи рассказали о том, как как кандидату правильно выстроить работу в интернет-пространстве, передает пресс-служба партии.

В рамках первого образовательного модуля, участники получили возможность углубленно изучить принципы и стратегии политической деятельности, а также принять участие в практических заданиях, направленных на развитие аналитического мышления и коммуникативных навыков. На втором образовательном модуле будущие политики узнали о нюансах социологии в избирательной кампании.

Образовательный блок третьего модуля открыл заместитель руководителя Управления информации и социальных коммуникаций ЦИКа «Единой России» Александр Назаров.

«Политстарт— это главная площадка по обучению и отбору кандидатов на предстоящих выборах. Никто из политических партий не занимается настолько скрупулезно образованием своих кандидатов, как „Единая Россия“. И сегодня мы рассмотрели блок медиа в целом и блок социальных сетей, в частности. Это ключевое направление в работе современных кандидатов, поскольку, соцмедиа — это единственный способ на настоящий момент достучаться до максимального количества избирателей. Кандидат от „Единой России“ — это, в первую очередь, человек открытый, которому есть что сказать, которому есть что предложить обществу. Он не стесняется говорить на острые темы, часто выступать в достаточно жесткой позиции по отношению к существующим проблемам, которые есть в регионе, которые есть в его избирательном округе», — рассказал Александр Назаров.

Депутат Мособлдумы Линара Самединова отметила, что «ПолитСтарт» — это возможность научиться различным политическим технологиям, в том числе ведению социальных сетей, работе с избирателями и работе с государственными программами.

«Я рассказала участникам проекта о своем опыте работы с социальными сетями, о том, как избежать возможных ошибок, работая с аудиторией. В начале моего профессионального пути было также много трудностей, поэтому сегодня я поделилась этим опытом с нашими участниками и постаралась быть максимально полезной. Это тот базис, который необходим начинающему политику. И, конечно, без профессионального, очень погруженного наставника, очень сложно начать свой путь. В особенности, молодым ребятам, и тем, кто только начинает свою деятельность. Наш кадровый проект сегодня объединяет людей разного возраста, так, например, у нас на обучении сегодня люди от 19 до 64 лет. Это свидетельствует о заинтересованности в политической деятельности, в том числе в работе партии „Единая Россия“, — сказала Самединова.

О работе партии, целях и задачах, стоящих перед депутатом любого уровня, собравшимся рассказал депутат Мособлдумы Олег Жолобов.

«Ценность и уникальность данного обучения состоит в том, что участники могут очно пообщаться со специалистами, которые уже добились высот в своей сфере. В первую очередь, это поможет избежать ошибок и удостовериться в правильности выбранного пути. Сегодня я не только выступил в роли лектора, но и сам послушал с интересом спикеров, выступивших с лекцией на тему о соцсетях и медиапространстве, и открыл для себя что-то новое. Наша задача как наставников — помочь, протянуть руку, подстраховать начинающих политиков и политтехнологов. Здесь мы делимся советами, которые основаны на жизненном опыте, на проверенных формулах и которыми каждый участник „ПолитСтарта“ может воспользоваться», — прокомментировал Олег Жолобов.

Медиатехнолог, политический консультант Макар Вихлянцев поделился с участниками «ПолитСтарта» нюансами в работе с медиапространством и в первую очередь с Telegram.

«Передо мной стояла задача — рассказать как можно более доступно о смыслах того, что мы пишем, что мы несем в массы посредством социальных сетей. Я поделился своими практическими знаниями и навыками, которыми оперирую ежедневно в работе: например, как из одного и того же события делать разные тексты с разным смысловым насыщением, как не быть скучным в политике, как превратить событие в новость, которую аудитории захочется прочесть. Идея проекта — действительно уникальная, здесь каждый имеет возможность поделиться своими уже наработанными кейсами и те, кто используют возможность участия в нашем модуле — уже выйдут отсюда с хорошей начальной базой для дальнейшего развития себя в области политики», — сказал Макар Вихлянцев.

Участникам проекта была предоставлена уникальная возможность окунуться в атмосферу политической деятельности и познакомиться с основными аспектами работы в этой сфере.

«Моя цель в участии в проекте заключается в получении новых знаний для развития политической карьеры, открытии новых возможностей, знакомстве с новыми людьми и установлении новых деловых связей», — Анна Бурцева, участник предварительного голосования из Орехово-Зуевского городского округа.