Подмосковная «Единая Россия» провела более 400 мероприятий в рамках недели безопасности

С 27 мая по 2 июня «Единая Россия» при поддержке МЧС и ГИБДД провела в Московской области серию мероприятий, направленных на повышение осведомленности детей и их родителей о важности безопасности и правильного поведения в быту.

В течение недели депутатский корпус «Единой России» и волонтеры провели серию уроков и лекций, которые касались правил поведения на воде, безопасности при нахождении в лесу. Отдельным блоком шли темы о правилах дорожного движения и профилактике детского травматизма, в том числе при пользовании самокатами и велосипедами. В рамках программы также были организованы мастер-классы по оказанию первой медицинской помощи.

«Мы хотим не только предоставить информацию о правилах безопасности и поведении при возникновении опасных ситуаций в быту и на природе, но и научить детей быть бдительными и ответственными. Обучение правилам поведения в чрезвычайных ситуациях и их предотвращению помогает детям лучше понимать потенциальные риски, которые могут возникнуть, если не соблюдать основные правила», — сказала Ольга Забралова, сенатор Российской Федерации от Московской области, координатор направления «Крепкая семья» в Народной программе «Единой России».

Ключевыми площадками недели детской безопасности стали мероприятия, проведенные в Раменском и Одинцовском городских округах.

Так, в Раменском при поддержке «Единой России» прошел квест «Безопасное детство». На площадке была установлена станция с пожарной техникой, спецтехникой «СПАС ГРАД», а также интерактивные зоны, организованные отделом Госавтоинспекции и школой безопасности «Стоп Угроза».

«Это не просто игра, это возможность для наших детей узнать больше о безопасности и научиться правильно действовать в различных ситуациях. Мы, взрослые, должны сделать все возможное, чтобы наши дети росли здоровыми и счастливыми, а такие мероприятия помогают нам в этом», — сказал секретарь местного отделения «Единой России» Юрий Ермаков.

В Одинцово партийный актив «Единой России» принял участие в мероприятии «Комплексная безопасность — детям!». Мероприятие прошло на площадке парка «Патриот». Интерактивная площадка включала в себя выставку пожарно-спасательной техники, детский пожарный квест, полосу препятствий на пожарном олимпе, урок безопасности.

«Важно обучать детей правилам безопасности и рассказывать им о действиях, которые нужно предпринять в случае беды. Сегодняшнее мероприятие собрало огромное количество участников, 45 из них — члены семей бойцов СВО из Кубинки. Забота о семьях участников спецоперации находится у нас в приоритете», — рассказал начальник территориального управления «Кубинка», член политсовета фракции «Единая Россия» Одинцовского округа Евгений Степаненко.

В Богородском округе члены и сторонники местного отделения «Единой России» совместно со специалистами провели обучение детей правилам поведения на воде, оказанию первой медпомощи детям и подросткам, правилам безопасной езды на велосипедах и самокатах.

«Для взрослых Международный день защиты детей — очередное напоминание о нашей первостепенной обязанности заботиться о подрастающем поколении. Наш долг сделать так, чтобы каждый ребенок ежедневно чувствовал любовь, заботу и внимание к себе и своим проблемам. Мы должны обеспечить безопасность каждому ребенку и создать надежную базу для его дальнейшей жизни», — отметил исполнительный секретарь местного отделения «Единой России» Алексей Печенкин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.