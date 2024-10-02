Подмосковная «Единая Россия» поздравила старшее поколение с Днем пожилого человека

В Подмосковье проживает порядка 2,1 млн пенсионеров. По словам координатора федерального партийного проекта «Старшее поколение» в Московской области, уполномоченного по правам человека в регионе Ирины Фаевской, если человек живет активной жизнью, тренирует свои тело и мозг, общителен, увлечен своим хобби, занимается добрыми делами, помогает другим, то такой человек молод в любом возрасте.

«Более 10 лет назад партия «Единая Россия» запустила по всей стране проект «Старшее поколение, и Московская область активно его поддержала. Клубы «Активное долголетие» — это площадки, где каждый может реализовать свои идеи и мечты. В то же время большинство участников — это женщины, они у нас самые активные, поэтому хотелось бы видеть в ваших рядах побольше мужчин! Приводите своих мужей с собой на занятия, агитируйте их!» — сказала Фаевская.

В Международный день пожилых людей Ирина Фаевская посетила фестиваль «Живем ярко!» в Одинцово. Координатор федерального партпроекта«Старшее поколение» поздравила участников торжества и пожелала им оставаться бодрыми, оптимистичными и не стареть душой.

Активисты партии «Единая Россия» поздравили в регионе представителей старшего поколения, а также провели ряд мероприятий. Представители партии организовали спортивные состязания, чаепития, шахматные турниры, а также поздравляли ветеранов и пожилых жителей региона адресно.

Так, в Сергиевом Посаде депутаты Московской областной думы, члены фракции «Единой России» Александр Легков и Олег Гаджиев, а также депутаты окружного Совета Константин Негурица и Анна Солдатова поздравили участников клуба «Активное долголетие» с Днем пожилого человека. А после все встретились на чаепитии со сладкими угощениями.

«Нашим «серебряным» активистам пожелали здоровья и долгих лет жизни! А молодым людям никогда не терять связь между поколениями и почаще быть вместе со своими бабушками и дедушками, и каждый день дарить им свою любовь и уважение», — сказал Гаджиев.

В Рузе партийцы во главе с заместителем исполнительного секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Екатериной Рыбальченко, а также руководителем Рузского отделения «Молодой Гвардии» Фарходом Акбаровым навестили ветерана труда, жену ветерана ВОВ Нину Ивановну Архипову. Единороссы поздравили Нину Ивановну, вручили праздничный торт, цветы и продуктовый набор, выразив искреннюю благодарность за все, что она сделала для Рузского округа и нашей страны.

«Пожилые люди прошли долгий путь, видели многое, и их сердца наполнены историями, которые стоят того, чтобы их услышать. Они дали нам жизнь, они воспитали нас, и теперь наша очередь отдавать им то, чего они заслуживают. Им не нужно многого — им просто важно знать, что они нужны, что их любят и что о них помнят», — сказала Рыбальченко.

А в Истре в честь Международного Дня пожилых людей в клубе «Активное долголетие» при поддержке «Единой России» прошло праздничное мероприятие. С приветственными словами-поздравлениями выступила первый заместитель Секретаря Истринского местного отделения партии «Единая Россия» Татьяна Бикмухаметова, вручив от лица Татьяны Витушевой сертификат на баян «Юпитер».

«Жить долго и при этом активно — именно таким девизом руководствуются участники нашего клуба «Активное долголетие«. Проект стал очень популярным у нас в округе, с каждым годом все больше и больше участников, появляются новые активности, одним словом, жизнь кипит. Ни одно мероприятие в округе не обходится без участников клуба, будь то культурное или общественно-политическое. Такой активности может позавидовать даже наша молодежь, для которой, безусловно, активные долголеты являются примером, во всем. С большим удовольствием я поздравляю от лица Секретаря партии Татьяны Семеновной Витушевой, от себя лично и всех партийцев наше старшее поколение с добрым осенним праздником — праздником мудрости, тепла и огромной любви к жизни! Спасибо за то, что вы есть!» — заключила Бикмухаметова.

Для активных долголетов в этот праздничный день ученики школы им. А. П. Чехова выступили с душевными концертными номерами, которые подготовили под руководством секретаря первичного отделения № 13 партии «Единая Россия» Надежды Барановой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.



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