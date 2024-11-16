Подмосковная «Единая Россия» поздравила с 19-летием активистов «Молодой Гвардии»

«Молодая Гвардия Единой России» 16 ноября отпраздновала свою 19-ю годовщину. По всей Московской области прошли праздничные мероприятия, на которых отметили самых активных молодогвардейцев, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

По словам секретаря Московского областного регионального отделения «Единой России», председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, подмосковное отделение «Молодой Гвардии Единой России» насчитывает порядка 11 тысяч энергичных и целеустремленных юношей и девушек.

«Из года в год крупнейшая молодежная организация нашей страны взрослеет, развивается. Без них не проходят важные патриотические, благотворительные и другие мероприятия. Ребята активно реализуют и свои уникальные проекты, становятся лидерами общественного мнения, идут в политику. Сегодня молодогвардейцы от всего сердца помогают участникам спецоперации и мирным жителям. Они работают волонтерами и собирают гуманитарную помощь. Причем, многое научились делать своими руками. Кто-то из ребят не раз был в новых регионах с гуманитарными миссиями. Есть и такие смелые парни, которые ушли на фронт защищать интересы Отечества», — сказал Брынцалов.

Игорь Брынцалов выразил слова поддержки и отметил, что молодогвардейцы делают подмосковный регион интереснее, лучше и добрее.

«Мы в вас искренне верим и готовы всегда поддержать. Желаю вашей дружной команде упорства в достижении самых смелых целей! Будьте всегда первыми в хороших делах и начинаниях, ведите за собой других», — добавил секретарь Московского областного регионального отделения «Единой России».

Как отметил депутат Госдумы, заместитель секретаря Московского областного регионального отделения «Единой России» по организации волонтерского движения Александр Толмачев, какие бы испытания не выпадали на долю России и еë граждан, активисты МГЕР не остаются в стороне и не уклоняются от брошенных Родине вызовов.

Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия»

«19 лет назад объединенные общими надеждами молодые люди встали под общим флагом, чтобы вместе строить будущее. С 2005 года произошло множество перемен, но неизменными остаются патриотизм молодогвардейцев, их верность долгу, смелость, честь и готовность прийти на помощь всем, кто в ней нуждается. „Молодая Гвардия“ — всегда на передовой, всегда с Россией. В пандемию коронавируса мы помогали медикам и больным, с началом СВО отправились добровольцами на Донбасс и новые территории, чтобы помогать беженцам, местному населению и армии. Многие вернулись туда снова, чтобы отстаивать интересы Отечества с оружием в руках. Все — для России», — подчеркнул Толмачев.

Торжественные мероприятия в честь 19-летия молодежной организации прошли во всех муниципалитетах Московской области.

Так, депутат Госдумы Вячеслав Фомичев поздравил молодогвардейцев Балашихи с праздником, а также поблагодарил руководителя молодежного штаба балашихинских волонтеров Алексея Егорова за продуктивную работу.

«Волонтер — это высокое звание, вы помогаете во всех сложных ситуациях и протягиваете руку помощи. Ваши труд, энергия и преданность добрым делам вдохновляют всех нас!» — сказал Вячеслав Фомичев.

В химкинском музейно-выставочном комплексе «Артишок» старшие товарищи из партии «Единая Россия» поздравили молодогвардейцев с очередным днем рождения и вручили благодарственные письма за активное участие в жизни городского округа. Депутаты подчеркнули, что «Молодая Гвардия» вносит сегодня большой вклад в развитие как Химок, так и всего Подмосковья.

Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия»

«Очень важна та ответственность, которую сегодня каждый из вас на себя берет, очень важно ее вынести на своих плечах, очень важно не согнуться, не сломиться и выполнить любую задачу, которую сегодня перед нами ставят наши жители. Ведь вы — молодое поколение, это и есть ваше будущее», — отметил муниципальный депутат от «Единой России» Руслан Шаипов.

Также активистов местного отделения «Молодой Гвардии» поздравили от лица руководителя Московского областного регионального отделения МГЕР Дианы Алумяц.

В Бронницах прошла фотовыставка «Добровольцы в лицах», где были изображены представители штаба бронницких молодогвардейцев.

«Хочу пожелать вам, бронницким молодогвардейцам, продолжать действовать в том же духе, чтобы наша „Молодая гвардия“ постоянно крепла, развивалась и набирала силу. Проявляйте себя, старайтесь и дальше быть полезными во всем», — пожелал ребятам председатель совета депутатов городского округа Бронницы Александр Каширин.

Руководитель Московского областного регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России», депутат совета депутатов городского округа Серпухов Диана Алумянц подчеркнула, что сегодня десятки тысяч ребят бескорыстно подставляют сове плечо в самых сложных ситуациях, порой рискуя собственной жизнью.

«Этот год выдался очень непростым, он перевернул у меня в голове значение и смысл слова „доброволец“. Специальная военная операция, авария в Климовске, теракт в Крокусе, пожар во Фрязино, события Курска, прилет БПЛА в Раменском: каждый раз спустя несколько часов молодогвардейцы уже были рядом с пострадавшими, готовые оказать любую помощь. Они видели слезы, крики, видели пострадавших. Держали людей за руку, привозили продукты, разбирали завалы, дежурили сутками, дарили улыбку, сдерживая эмоции. Доброволец сегодня готов отказаться от уюта, сна, пожертвовать своим комфортом — моральным и физическим — и оказаться там, где нужен больше всего», — отметила Диана Алумянц.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.