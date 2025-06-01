Подмосковная «Единая Россия» поздравила юных жителей региона с Днем защиты детей

Подмосковная «Единая Россия» организовала праздник ко Дню защиты детей в Ногинске для 2,5 тыс. жителей региона. В нем приняли участие семьи из 15 муниципалитетов области, сообщает пресс-служба регионального отделения партии.

Традиционно 1 июня в городских округах Подмосковья прошли мероприятия, посвященные Дню защиты детей. Депутаты, волонтеры, молодогвардейцы поздравили юных жителей региона.

Так, в Ногинске прошли соревнования «Папа, мама, я — спортивная семья» в рамках проекта «Успех V единстве поколений». 64 семьи соревновались в состязаниях на стадионе «Знамя». Участники проходили полосу препятствий, участвовали в эстафете «Союз-Аполлон», гигантском боулинге, «Беличьем колесе».

Секретарь Московского областного регионального отделения «Единая Россия», спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов присутствовал на соревнованиях и поздравил ребят с праздником. Вместе с ним в мероприятии приняли участие также депутат Госдумы Александр Толмачев и секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Игорь Сухин.

«Вместе с нами были и наши юные патриоты из движения „Орлята России“. Мы гордимся крепкими и дружными семьями, которых у нас 1,2 миллиона. В них воспитываются 1,8 миллионов детей. Регион постоянно прирастает многодетными семьями. Их уже свыше 117 тысяч», — сказал Брынцалов.

Он добавил, что не менее важно, чтобы у родителей с детьми было как можно больше возможностей для интересного и культурного отдыха. Для этого в рамках Народной программы партии преображают общественные пространства, реконструируют и возводят спортивные объекты.

Фото - © Пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия» Фото - © Пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия» Фото - © Пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия» Фото - © Пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия»

Единороссы во всех муниципалитетах региона организовали праздничные мероприятия. Например, в Краснознаменске заместитель председателя Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Олег Рожнов поздравил многодетную семью участника СВО.

«В ходе встречи за чаем поговорили о ходе специальной военной операции и о главе семьи, который сейчас защищает суверенитет нашей страны на передовой. Обсудили, какие на сегодняшний день есть вопросы и какую поддержку я могу оказать», — отметил Олег Рожнов.

В Химках на детской площадке Куркинского шоссе состоялось праздничное мероприятие, в котором принял участие депутат Московской областной Думы Владислав Мирзонов. На празднике были в том числе дети бойцов СВО, а также ребята из многодетных семей. Для них подготовили шоу мыльных пузырей, дискотеку с популярными детскими хитами, конкурсы и сладкие угощения.

«Забота о детях — это наш приоритет и вклад в будущее страны. Особенно важно поддерживать ребят, которые сейчас нуждаются во внимании — из многодетных семей и тех, чьи отцы защищают Родину», — отметил Мирзонов.

В Щелкове для детей и их родителей была организована ознакомительная экскурсия по экспозициям усадьбы Фряново. Для семей был проведен также увлекательный мастер-класс по плетению на ручных станках.

«Я думаю, что таких мероприятий должно быть больше. Дети всегда должны пользоваться вниманием с нашей стороны», — поделился депутат Совета депутатов от «Единой России» городского округа Щелково, участник СВО Дмитрий Васин.