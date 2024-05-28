Подмосковная «Единая Россия» подвела итоги предварительного голосования

По словам секретаря Московского областного отделения «Единой России», спикера Мособлдумы Игоря Брынцалова, предварительное голосование признано состоявшимся.

«Мы завершили, как принято называть, нулевой, но очень важный этап. Впереди — полноценная избирательная кампания. Отмечу, что рейтинг партии и уровень доверия жителей высокий. Хотел поблагодарить все муниципальные штабы, наши исполкомы за организацию процесса, технологическое сопровождение на территориях. А каждому, прошедшему далее кандидату, успехов, а также оправдать доверие своих избирателей и внести свой ощутимый вклад в будущее нашего региона», — сказал Брынцалов.

Он напомнил, что в Московской области предварительное голосование проходило в 25 городских округах, где этой осенью состоятся основные выборы депутатов муниципальных советов, а также в Подольске, где пройдут довыборы по одномандатному избирательному округу № 13.

«В предварительном голосовании кандидатами стали почти 1,9 тысяч человек. Таким образом, конкурс составил в среднем 3 человека на место. В этот раз порядка 60% депутатов действующих созывов приняли для себя решение принять участие в предварительном отборе. Из них 215 человек одержали победу.Это важный момент, так как стабильность, в том числе политическая, важна для дальнейших преобразований в муниципалитетах. Но для нас, как для постоянно развивающейся партии, не менее важны и новые лица. По итогам процедуры, обновление рядов составит порядка 50%», — резюмировал Игорь Брынцалов.

Кроме того, секретарь Московского областного отделения «Единой России» сделал акцент на участии в процедуре волонтеров, людей, которые активно проявили себя как в период пандемии, так и в рамках задач СВО. Таких было более 300 человек, из которых 120 — прошли дальше.

«Особое внимание хочу уделить тому, что среди подмосковных кандидатов был 31 участник специальной военной операции, в целом по стране таких людей насчитывается 210. По итогам, победителями предварительного отбора стали 9 участников СВО из Жуковского, Каширы, Королева, Ленинского, Мытищ, Щелково, Солнечногорска и Сергиева Посада», — добавил парламентарий.

Игорь Брынцалов подчеркнул, что проведение предварительного голосования в Московской области признано успешным. Цели, которые ставились перед муниципальными штабами — достигнуты.

«Помимо определения списка кандидатов, предварительное голосование — это еще и дополнительная возможность тестирования цифровой инфраструктуры партии. Весь процесс, от начала и до конца, прошел без сбоев. Таким образом мы с уверенностью можем заявить, что „Единая Россия“, наше региональное отделение полностью готово к выборам 2024 года», — добавил Брынцалов.

В ближайшее время пройдут конференции местных отделений партии, на которых будут утверждены списки кандидатов на предстоящие выборы.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.