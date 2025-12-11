Подмосковная «Единая Россия» подвела итоги Декады приема граждан

сегодня в 11:49

Как сообщил секретарь регионального отделения партии, спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов, за прошедшую декаду депутаты «Единой России» в регионе провели порядка тысячи приемов. В том числе областными депутатами — свыше 100. Более 75% вопросов решены непосредственно в ходе проведения приемов, передает пресс-служба партии.

Почти 50 приемов депутатов областной фракции были посвящены социальной поддержке, еще 24 — вопросам ЖКХ. Помимо этого, на приемах рассматривались обращения по таким темам, как материнство, здравоохранение, предпринимательство.

В окружных Советах почти 300 приемов были посвящены вопросам ЖКХ, около 200 — социальной поддержке, более 90 — здравоохранению.

«Прошу внимательно рассмотреть все поступившие обращения и, по возможности, найти положительные решения. Главное — никого не оставить без внимания и дать обратную связь», — отметил Игорь Брынцалов.

Напомним, на прошедшей в начале декабря конференции подмосковной «Единой России» Игорь Брынцалов подвел итоги работы Общественной приемной за текущий год: в местные и региональную приемные поступило свыше 35 тысяч обращений, из которых 86% решены положительно.

Узнать адрес и контактный телефон общественной приемной в своем муниципалитете можно на сайте регионального отделения партии «Единая Россия», а также по телефону региональной приемной: 8 (495) 106-05-50.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.