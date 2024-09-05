Подмосковная «Единая Россия» отправила гуманитарный конвой в Курскую область

Первый заместитель секретаря Московского областного регионального отделения «Единой России», депутат Мособлдумы Денис Перепелицын сообщил, что в формировании общерегионального груза приняли участие местные отделения партии, волонтерские организации Подмосковья, неравнодушные жители и предприниматели

«Сегодня мы отправляем уже очередной конвой со всем необходимым для жителей Курска. В состав груза вошли продукты питания, средства личной гигиены, а также предметы одежды, которые предназначаются для жителей, размещенных в ПВР Курска. Напомню, что по поручению секретаря Московского областного отделения „Единой России“ Игоря Брынцалова все местные отделения Московской области активно включились в работу по сбору помощи для наших сограждан. И эта ответственная и важная работа не прекращается ни на день», — заявил Денис Перепелицын.

Отправкой груза из Подмосковных Мытищ руководил исполнительный секретарь местного отделения «Единой России» Юрий Гончарук.

«Мытищинцы не могли остаться равнодушными к беде, случившейся в Курской области. В работу по сбору гумпомощи включились не только партийцы, но и, в первую очередь, неравнодушные жители муниципалитета и, конечно же, о волонтерских организациях. Именно волонтеры помогают нам в сборе помощи как бойцам спецоперации, так и пострадавшим жителям Белгородской и Курской областей. В сегодняшней отправке нам помогали волонтеры из организации „Верное дело“ и фонда „От сердца к сердцу“, — подчеркнул Юрий Гончарук.

Сбор гуманитарной помощи для курян по-прежнему открыт, принести необходимые вещи и товары можно в любое местное отделение партии в Московской области.Пункты приема работают на базе общественных приемных местных отделений партии «Единая Россия». Узнать адрес ближайшей приемной можно по ссылке: https://mosobl.er.ru/contacts/reception/locals.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам городских округов посетить места размещения переселенцев из Курской области.

«Прошу, уважаемые главы, посетить (места размещения — ред.) каждого из вас, знаю, что и Максим (Красноцветов, глава г. о. Пушкинский — ред.) это уже сделал, уверен, что каждый посетит места, где находятся дети, взрослые. Для того чтобы убедиться, что комплекс вопросов урегулирован», — сказал Воробьев.