Подмосковная «Единая Россия» отметила День семьи, любви и верности

В Московской области партийцы организовали и провели праздничные мероприятия, поздравления и акции в рамках реализации партийного проекта «Крепкая семья». Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

Ежегодно 8 июля в России отмечают День семьи, любви и верности — праздник, посвященный сохранению семейных ценностей. В 2022 году президент России Владимир Путин подписал указ, закрепивший за торжеством официальный статус.

По словам секретаря Московского областного регионального отделения «Единой России», спикера Мособлдумы Игоря Брынцалова, история праздника тесно связана с Петром и Февронией Муромскими, которые считаются примером христианского брака.

«Как гласят предания, супруги всю жизнь чтили друг друга, жили в мире и согласии. Семья — это крепкий союз мужчины и женщины, основа здорового общества и колыбель счастливого детства. Через семью мы сохраняем и передаем дальше наши культурные и духовные традиции. Любовь — самое прекрасное на свете чувство. Оно побуждает нас заботиться о наших близких и своей стране. Верность — это важный нравственный выбор, стойкость в исполнении своего долга. Именно верность помогает нам идти по жизни с чистым сердцем, быть крепкой опорой своей семьи и государства. Традиционные семейные ценности никогда не должны потускнеть в нашем обществе. Они наполняют нашу жизнь особым смыслом, дают силы противостоять разрушительным и ложным западным ценностям. Поэтому защита интересов наших семей, поддержка материнства и детства, самого института брака — важнейший государственный приоритет», — отметил Брынцалов.

Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии "Единая Россия" Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии "Единая Россия" Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии "Единая Россия"

Кроме того, он добавил, что благополучие подмосковных семей в Год семьи и всегда находится в центре особого внимания партии. Игорь Брынцалов пожелал жителям региона огромного семейного счастья, здоровья и взаимопонимания.

Праздничные мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и верности прошли на территории всего региона. В их организации приняли участие единороссы.

Так, в Лотошино члены местного отделения и сторонники «Единой России» поздравили семейные пары с большим опытом семейной жизни, прожившими вместе более 25 лет. Девяти лотошинским семейным долголетам партийцы вручили подарки и букеты ромашек, а после все гости собрались за чаепитием.

«Поздравляем вас с праздником. Желаем вашим семьям в первую очередь крепкого здоровья, благополучия, чтобы все намеченные планы и проекты реализовались. Для нас и молодого поколения вы является примером семейных ценностей и незыблемых традиций», — сказала руководитель местной общественной приемной партии «Единая Россия» Юлия Алексеева.

Чеховская «Единая Россия» поздравила детей и семей, состоящих на межведомственном контроле комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав городского округа, которые прошли в Храме в Ровках. На свежем воздухе для детей провели развлекательные мероприятия и угостили мороженым.

«Семья — это главное, что есть в жизни у каждого человека. Никакие ценности и богатства не заменят семью. Искренне желаю здоровья и благополучия, терпения и любви!», — поздравила депутат фракции «Единая Россия» в Совете депутатов городского округа Чехов Юлия Демянюк.

Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии "Единая Россия" Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии "Единая Россия"

В Шаховской единороссы встретились с супружеской парой, прожившей в браке 50 лет. Супруги Капрановы — Анатолий Михайлович и Галина Николаевна — на встрече с секретарем местного отделения «Единой России» Еленой Шишелиной поделились историей своей супружеской жизни. 50 лет назад они создали свою семью и пронесли любовь и уважение друг к другу через десятилетия супружеской жизни. Представитель партии поздравила супружескую пару со знаменательной датой, вручив им медаль «За любовь и верность», почетную грамоту и букет цветов. Шишелина поздравила с праздником и пожелала юбилярам крепкого здоровья, долголетия, бодрости духа и семейного благополучия на долгие годы.

«История семьи Капрановых — яркий пример того, что настоящая любовь способна преодолеть любые преграды. Их жизненный путь, отмеченный золотом свадебного юбилея, вдохновляет и вселяет веру в то, что семейное счастье — это не миф, а результат ежедневного труда, терпения и, конечно же, искренней и всепоглощающей любви», — сказала она.

Талдомская «Единая Россия» поздравила с началом супружеской жизни молодоженов, заключивших свой брак 8 июля в Отделе ЗАГС городского округа. С днем бракосочетания молодую пару поздравила исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Евгения Юрина.

«Рада быть частью сегодняшнего знаменательного события. Пусть ваша совместная жизнь будет счастливой, наполненной любовью и детским смехом. Семья является основой процветания не только города, но и всей страны, играет важнейшую роль в формировании личности каждого человека, дает импульс для созидания и дальнейшего развития», — поздравила новобрачных Юрина.

А в Электростали во всех детских лагерях дневного пребывания при школах, лицеях и гимназиях округа — таких в округе 11, прошли мероприятия, где приняли участие в организации члены и сторонники местного отделения партии. Кроме того, в прошедшие выходные в парке «Авангард», накануне Дня семьи, любви и верности, горожан ждал общегородской праздник. Активисты от молодежи совместно с партийцами и городской администрацией подготовили обширную культурную программу с конкурсами, шарадами и викторинами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.