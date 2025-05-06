Подмосковная «Единая Россия» открыла «Парты Героев» к 80-летию Великой Победы

«Единая Россия» в рамках партийных проектов «Новая школа» и «Историческая память» продолжает патриотическую акцию «Парта Героя», которая призвана увековечить память о защитниках страны. Всего в подмосковном регионе открыто свыше 500 парт, сообщает пресс-служба партии.

Каждая парта посвящена Герою, отдавшему жизнь при защите Отечества. На специальных табличках, размещенных на партах, указаны имена и краткие биографии выдающихся людей. Ученики, достигшие успехов в учебе и принимавшие активное участие в школьных мероприятиях, могут заслужить право сидеть за этой партой.

Секретарь Московского областного регионального отделения «Единой России», спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов подчеркнул, что открытие «Парт Героев» — это значимый шаг к увековечиванию памяти воинов, которые храбро сражались за свободу нашей страны.

«Более 80 лет назад наши деды и прадеды проявили невероятную храбрость и самоотверженность, защищая Родину от фашизма. Мы обязаны помнить их имена, их истории и передавать эту память следующим поколениям. С началом специальной военной операции было принято решение об увековечивании памяти продолжателей дела поколения победителей — героев СВО», — отметил Брынцалов.

Кроме того, Брынцалов добавил, что проект «Парта Героя» — не единственное направление работы партии по патриотическому воспитанию.

«Мы также продолжаем проводить встречи с нашими уважаемыми ветеранами, организуем экскурсии на мемориалы и памятные места, инициируем акции, которые помогают углубить знания молодёжи о Великой Отечественной войне», — сказал Игорь Брынцалов.

По словам регионального координатора партийного проекта «Историческая память», депутата Московской областной Думы Владимира Вшивцева, проект дает возможность учащимся лучше узнать историю и подвиги своих предков.

«Парта Героя» — это не просто дань памяти. Это возможность для молодежи прикоснуться к истории, понять, какой ценой были завоеваны свобода и мир. Подвиги наших предков стали примером и для сегодняшних Героев, которые сражаются в зоне специальной военной операции, отстаивая интересы своих сограждан», — отметил Вшивцев.

Так, в мытищинской школе № 36 прошло открытие «Парты Героя» в память о Максиме АлексеевичеГромове, погибшем при выполнении воинского долга в зоне спецоперации. Максим Громов был старшим офицером батареи, его задачей было рассчитывать, каким снарядом стрелять, делать поправку на ветер и высоту местности. Его профессионализм и отвага стали примером для всех, кто служит Родине. 21 августа 2022 года Максим погиб при исполнении воинского долга. В октябре 2022 года указом Президента Российской Федерации он был посмертно награжден Орденом Мужества.

«Максим Громов стал символом мужества и преданности военной службе, и открытие парты в его честь — это шаг к сохранению исторической памяти о всех защитниках Отечества», — сказал первый заместитель секретаря Московского областного регионального отделения «Единой России», депутат Мособлдумы Денис Перепелицын.

В памятном мероприятии также приняли участие депутат Госдумы Вячеслав Фомичев, секретарь местного отделения «Единой России» Юлия Купецкая, родные героя и ученики школы.

В люберецкой школе № 54 единороссы открыли «Парту Героя» в честь Петра Андреевича Пустовара — участника Великой Отечественной войны, танкиста, дважды тяжело раненного, награжденного боевыми орденами и медалями.

«Петр Андреевич Пустовар родом из Архангельской области. Когда началась война, он добровольно подал документы в военкомат, и только с третьей попытки, в январе 1943 года, его направили в Уральский добровольческий танковый корпус имени И. В. Сталина. Он прошел через ожесточенные бои, был тяжело ранен при освобождении Козельска, но после лечения вновь вернулся в строй. Участвовал в освобождении Минска, Гродно, Белостока, форсировал Днепр и Неман. Под Кенигсбергом снова получил тяжелое ранение. За мужество был удостоен ордена Отечественной войны I степени, медалей «За отвагу», «За взятие Минска», «За победу над Германией», а также медали маршала Жукова и грамоты «Благодарность от Сталина И. В.». Память о таких героях мы обязаны хранить, рассказывать о них школьникам, чтобы подвиг каждого не был забыт», — отметил секретарь местного отделения «Единой России», глава Люберец Владимир Волков.

Он добавил, что право сесть первой за парту получила ученица 7-го кадетского класса София Сарычева.

В Видновской школе № 10 открыли «Парту Героя», посвященную Виктору Никитовичу Фокину — Герою Советского Союза, участнику Великой Отечественной войны.

Виктор Никитович Фокин — младший сержант, командир отделения 801-го стрелкового полка, участник сражений под Смоленском, на Курской дуге, за освобождение Белоруссии, Прибалтики и Восточной Пруссии. За мужество и героизм, проявленные в бою, удостоен звания Героя Советского Союза.

После войны Виктор Никитович жил и работал в Ленинском округе, в городе Видное. Его имя носит улица в 6-м микрорайоне.

«Проект „Успех в единстве поколений“, который реализуется по всей Московской области, — это отличная инициатива, позволяющая объединить поколения через реальные истории героев. Мы гордимся тем, что такие проекты находят поддержку в школах Ленинского округа и становятся частью воспитательного процесса», — сказал депутат Совета депутатов Ленинского городского округа Владислав Рымша.

В Лотошино состоялось открытие «Парты Героя» имени выпускника Ушаковской школы Ильи Матвеева, погибшего в зоне СВО зимой прошлого года.

«9 мая мы будем отмечать великую дату в честь наших героических отцов и дедов. Но сегодня мы говорим о героях нашего времени, которые, как и тогда, встали на защиту нашего Отечества. Проект «Единой России» «Парта Героя» дает уникальную возможность ученикам школы прикоснуться к Герою, к тому, кто охранял их мирное небо. Мы всегда будем помнить тех, кто защищает нас в зоне специальной военной операции», — сказала депутат Совета депутатов муниципального округа Лотошино, член фракции «Единая Россия» Наталья Никитина.

Илья Матвеев был призван на военную службу 25 ноября 2020 года. Служил в Подмосковье старшим сапером, затем — стрелком. Мобилизован в сентябре 2022 года. За время службы показал себя как достойный гражданин своей страны, отважный защитник и верный товарищ. 12 декабря 2024 года в Купянском районе Харьковской области при выполнении боевого задания погиб от осколочных ран. Награждён медалью «За отвагу» и «Георгиевским крестом».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что очень важно сохранить память о подвиге ветеранов Великой Отечественной войны. Это является общей главной целью и задачей.