Подмосковная «Единая Россия» направила в ДНР 10 фур бутилированной воды

По поручению секретаря Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия», председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, при поддержке депутата Государственной Думы Вячеслава Фомичева и содействии «Общероссийского народного фронта» партийцы направилиоколо 200 тысяч литров воды в Донецкую Народную Республику, передает пресс-служба партии.

«Жители ДНР столкнулись с невероятными трудностями и проявили исключительную силу духа. Пока наши воины на фронте продолжают идти вперед, мы со своей стороны оказываем всевозможную помощь. Депутаты Мособлдумы и жители Подмосковья регулярно доставляют гуманитарную помощь в новые регионы», — прокомментировал Игорь Брынцалов.

Он добавил, что Подмосковье демонстрирует четкую и организованную систему поддержки участников СВО и их семей. Жители Московской области, предприниматели региона активно участвуют в сборе гуманитарной помощи для нужд СВО.

С начала 2025 года в Подмосковье собрано и отправлено более 300 тонн адресной помощи, а всего с начала специальной военной операции — свыше 15 тыс. тонн гуманитарных грузов: автомобили УАЗ, квадроциклы, багги, а также беспилотники, комплексы РЭБ, оборудование спутниковой связи, антитепловизионные плащи и маскировочные сети.

Добавим, что пункты сбора гуманитарной помощи открыты на базе общественных приемных «Единой России» во всех муниципалитетах региона. Узнать список необходимых вещей, а также узнать график работы ближайшего отделения можно на региональном сайте партии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что на сегодняшний день в фокусе внимания — бойцы СВО, которые получили тяжелые ранения. Комплексно восстановиться им помогаает «Протэкс-Центр» в Коломне, который открыл реабилитационный центр со стационаром.

«Хочу сказать вам слова благодарности, вы делаете очень важную работу — сами прекрасно понимаете, насколько она нужна. <…> Важно, что теперь и производство, и восстановление, и адаптация происходят в одном месте», — подчеркнул Воробьев.