Подмосковье значительно продвинулось в мониторинге пожароопасных ситуаций

Сохранение лесного фонда, увеличение его объема, рост лесного массива в целом — это не только фактор позитивного влияния на экологию Подмосковья, но и составляющая комфортной жизни в субъекте, а также экономическая привлекательность региона в целом, сообщил РИАМО сопредседатель АНО «Национальная опора», финалист Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России», член московского реготделения, зампред комитета по устойчивому развитию (ESG-политике) «Деловой России», юрист Алексей Хижняк.

«Подмосковные леса занимают площадь более 40% территории региона. Из них площадь государственного лесного фонда региона — более 2 млн га. При этом наш регион входит в первую половину рейтинга субъектов по объему лесного фонда на его территории», — рассказал эксперт.

Он также отметил, что одним из факторов уничтожения лесных насаждений стабильно является деятельность человека, способствующая возникновению лесных пожаров. Разведение костров в неположенных местах, привычные каждому из нас «шашлыки», деятельность в состоянии опьянения — и в итоге нередко возникают пожары, которые уничтожают биологическую среду и наносят ущерб экосистемам.

«Безусловно, мы можем сказать, что Подмосковье сделало качественный рывок в превентивной работе и в мониторинге пожароопасных ситуаций. Если в 2010-х количество пожаров ежегодно „пробивало“ отметку в 2–3 тыс. в год, то в 2021 году их было несколько сотен, а в прошлом — несколько десятков», — заявил Хижняк.

По словам эксперта, это стало возможно благодаря повсеместному видеомониторингу. У властей есть доступ к 100 камерам, установленным на вышках сотовых операторов в 19 лесничествах Подмосковья. Плюс 50 дронов, которые помогают выявить возгорания в труднодоступных местах.

Конечно, положительный эффект имеют и высокие штрафные санкции. За нарушение требований пожарной безопасности, а именно за разведение костров, сжигание мусора и пал сухой травы, предусматривается административная ответственность в виде штрафа в соответствии со ст. 20.4 КоАП РФ в размере 15–60 тыс. рублей для физлиц, 100 тыс. — 2 млн для юрлиц или уголовная ответственность вплоть до 8 лет тюрьмы.

В период действия особого противопожарного режима на территории Московской области размер накладываемых штрафных санкций увеличивается вдвое.

«Но, конечно, еще важно вести повсеместную просветительскую деятельность, что необходимо беречь природу, заботиться о ней, ведь в конечном счете это то, что делает нашу жизнь полноценной», — заключил специалист.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что костры и травяные палы представляют угрозу и требуют технологического подхода, своевременной подготовки к пожароопасному периоду.

«Мы обратили внимание на то, что в ряде муниципалитетов часто люди сигнализируют нам о возгораниях, которые связаны с человеческим фактором — пал травы или шашлыки. У нас 95% пожаров случается по вине человека. Больше всего в Балашихе, Орехово-Зуеве, Воскресенске», — сказал Воробьев.