Подмосковье завершает подготовку плана тушения лесных пожаров на 2026 год

Комитет лесного хозяйства Московской области завершает подготовку сводного плана тушения лесных пожаров на 2026 год, который определяет порядок взаимодействия служб в пожароопасный сезон, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

Сводный план тушения лесных пожаров на 2026 год разрабатывается на основе утвержденных в декабре 2025 года планов по 19 лесничествам региона. Документ регламентирует взаимодействие сил и средств для эффективной ликвидации лесных пожаров в Подмосковье.

После согласования и утверждения в Федеральной государственной информационной системе лесного комплекса реализация плана станет более удобной и прозрачной. В документе содержатся схемы маневрирования, алгоритмы взаимодействия лесопожарных подразделений, а также списки ответственных лиц по муниципальным округам с контактными данными.

План также включает информацию о наличии техники и запасах топлива, что позволит оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации в лесах Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что необходимо готовиться к пожароопасному сезону и уделять внимание лесам, особенно территориям с торфом.

«Мы продолжаем уделять внимание пожароопасному сезону. Нужно помнить, что 43% Подмосковья — это леса, за которыми нужен своевременный и грамотный уход», — сказал Воробьев.