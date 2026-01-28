Подмосковье заняло второе место в России по сбору макулатуры

Подмосковье вышло на второе место в стране по объему собранной макулатуры в рамках Всероссийской акции «БумБатл». В регионе уже собрано почти 450 тысяч тонн вторсырья, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

В Подмосковье продолжается участие в Всероссийской акции по сбору макулатуры «БумБатл», организованной АНО «Национальные приоритеты» при поддержке национального проекта «Экологическое благополучие» и Минприроды России. В акции соревнуются детские сады, школы, вузы, колледжи, а также компании и промышленные предприятия.

Министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин отметил, что жители, предприятия и экоактивисты региона активно участвуют в сборе макулатуры. По последним данным, Подмосковье заняло второе место в России по количеству собранного вторсырья, уступив только Москве и опередив Санкт-Петербург. В регионе уже собрано почти 450 тысяч тонн макулатуры.

Для участия в акции необходимо зарегистрироваться на официальном сайте бумбатл.национальныепроекты.рф, оповестить коллег, взвесить и сфотографировать собранное сырье, а затем заполнить форму в личном кабинете участника и приложить акт о сдаче вторсырья.

Прием вторичных ресурсов — это важное мероприятие, которое предлагается расположить в удобных для жителей местах, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«(Это нужно — ред.) для того, чтобы мы могли максимально соблюдать, обеспечивать экологическую повестку, задавать новую культуру утилизации мусора», — сказал Воробьев.