Подмосковье заняло 2 место по числу выданных «Семейных ипотек» в 2024 году

С 2018 года в России запустили специальную программу, которую разработали для российских семей, в которых есть дети. «Семейная ипотека» — это возможность воспользоваться льготным ипотечным кредитом по сниженной ставке. Несколько лет подряд Подмосковье входит в топ регионов по выдаче «Семейной ипотеки». По итогам прошлого года регион занял 2 место в стране, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Для жителей Московской области это одно из важнейших подспорий в приобретении жилья и, как следствие, улучшения жилищных условий.

«Семейная ипотека» — это востребованная мера поддержки для наших жителей. Ежегодно, количество выданных таких ипотечных кредитов в регионе увеличивается. По итогам 2024 года общая сумма таких выданных ипотечных кредитов превысила 186,4 млрд. рублей. В ходе прямой линии наш президент Владимир Путин также акцентировал внимание на «Семейной ипотеке», по его поручению в этом году лимиты по выдаче все сняты. Это значит, что еще у большего количества семей Московской области есть возможность улучшить жилищные условия», — отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Всего с начала действия программы в Московской области выдано кредитов на сумму свыше 675,8 млрд рублей. По поручению президента России Владимира Путина, «Семейная ипотека» по ставке 6% на покупку квартиры в новостройке или строительство индивидуального жилого дома продлена до 2030 года.

Как оформить «семейную ипотеку»

Условия

Ставка — до 6% годовых;

Максимальная сумма кредита в Московской области — 12 млн руб.;

Первоначальный взнос — не менее 20% от стоимости жилья.

Кто может оформить

Семьи, в которых с 01.01.2018 по 31.12.2023 гг. родился хотя бы один ребенок;

Семьи, которые воспитывают двух и более несовершеннолетних детей (семьи, в которых есть двое несовершеннолетних детей, но нет детей до 7 лет или детей-инвалидов, могут воспользоваться программой только на территории 35 регионов или в малых городах с населением до 50 тыс. человек, за исключением территорий Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей).

Семьи, которые воспитывают ребенка с инвалидностью, рожденного до 31.12.2023.

На что можно взять кредит

Покупка квартиры от застройщика в готовом или строящемся доме;

Покупка частного дома от застройщика;

Строительство частного дома по договору подряда на имеющемся или приобретаемом в ипотеку участке.

Куда обращаться

В банк, участвующий в программе. Их список можно посмотреть по ссылке.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего обращения к жителям Подмосковья отметил, что в нынешнем году будет запущена новая мера поддержки по демографии — это выплата 300 тыс. рублей при рождении третьего и последующих детей молодой семье.

«Молодые семьи — это когда возраст обоих родителей составляет до 35 лет», — отметил губернатор.

Воробьев добавил, что в Подмосковье 1 200 — 1 300 детей ежегодно остаются без родителей. При этом все детские дома в регионе давно закрыты.