Подмосковье заняло 1 место в РФ по производству кормов для животных за 10 месяцев

В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области рассказали о производстве кормов для домашних животных. За 10 месяцев этого года общий объем выпущенных кормов для непродуктивных животных составил 394,9 тыс. тонн, что на 10,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Стоит отметить, что регион занимает первое место по стране: на долю Подмосковья приходится 30,8% от общероссийского объема и более 46,9% от изготовленного в Центральном федеральном округе.

Таких результатов удалось достичь, в том числе, за счет работы следующих предприятий: OOO ''НПЦКТ''; ООО ''Глобал Петфуд''; АО «РУСКАН»; ООО «ПЕТКОРМ».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.