Подмосковье занимает третье место в рейтинге инвестпривлекательности регионов

С 9 по 11 декабря в Москве проходит инвестиционный форум индустрии развлечений — одно из крупнейших бизнес-событий индустрии в 2024 году. В форуме принимают участие руководители парков, владельцы развлекательных центров, представители объектов размещения для развлекательных форматов и другие участники отрасли, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Организатор форума — союз ассоциаций и партнеров индустрии развлечений (САПИР), которому в этом году исполнилось 20 лет.

Директор АНО «МосОблПарк» Ксения Васильева выступила на форуме в качестве спикера по теме «Событийная повестка как механизм привлечения партнеров и бизнес в парки». Она рассказала о том, что Московская область занимает 3-е место в рейтинге инвестиционной привлекательности регионов, а парки обладают высоким потенциалом для развития бизнеса. Она подчеркнула, что обширная событийная программа для разной целевой аудитории благотворно влияет на инвестиционный климат и делает парки привлекательными и удобными. Благодаря активной поддержке Правительства региона появляются и развиваются качественные и доступные сервисы и услуги.

«Только в прошлом году подмосковные парки посетило более 74 млн человек. К концу 2024 года мы ожидаем большее количество. Активно развивается гастронаправление и появляются новые развлекательные арт-пространства. Это говорит об интересе посетителей к качественному и спланированному досугу. Мы формируем культурно-развлекательную среду, тем самым создавая «возвратный» мотив посещения», — рассказала Ксения Васильева.

В ходе доклада Васильева также поделилась опытом запуска специальных проектов с привлечением партнеров: фестиваля «Город танцует в парках», арт-выставки под открытым небом «При чем тут Малевич?» в парке Малевича, размещению питьевых фонтанчиков в областных парках.

В форуме также приняли участие председатель Общероссийской общественной организации «Парки России», член Общественной палаты Российской Федерации Сергей Буторин, частный инвестор, сооснователь проектов «ИнвестСовет» и инвест-клуба «Капитал» Дмитрий Смирнов, директор по продажам компании по производству аттракционов «ГоркиЛэнд» Екатерина Сергеева и генеральный директор парка развлечений «Сказка» Андрей Кунов и другие.

Губернатор региона Андрей Воробьев ранее сообщил, что в Подмосковье работает целый комплекс мер поддержки, обеспечивающий высокий уровень инвестпривлекательности.

«Чтобы каждый год создавать 60-70 тыс. новых рабочих мест и держать планку выше 1 трлн инвестиций (так в прошлом году это было 1 трлн 300 млрд), мы должны помогать бизнесу реализовывать не менее 450 крупных проектов, держать этот темп», — пояснил губернатор.