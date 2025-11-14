Подмосковье занимает первое место среди регионов по производству обработанного молока

15 ноября пройдет День молочных коктейлей. Московская область вносит свой вклад в молочную отрасль страны, демонстрируя высокие показатели. С января по сентябрь 2025 года объем производства жидкого обработанного молока, включая молоко для детского питания, составил 198,1 тыс. тонн. Подмосковье занимает первое место среди регионов Центрального федерального округа и третье место в общероссийском рейтинге. Ведущие предприятия региона — АО «Озерецкий молочный комбинат», АО «Гелиос» и ООО «БРАТЬЯ ЧЕБУРАШКИНЫ». Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

В преддверии праздника ведомство предлагает простой, но невероятно вкусный рецепт, который подчеркивает натуральность и качество местного молока. Ингредиенты: 500 мл цельного пастеризованного молока, 150 г пломбира или ванильного мороженого, 100 г свежих или замороженных ягод (клубника, малина) или 1 банан, сахар или мед по вкусу.

Все ингредиенты поместите в чашу блендера. Взбивайте на высокой скорости в течение 1-2 минут до получения однородной, воздушной массы. Разлейте коктейль по высоким стаканам. По желанию, украсьте взбитыми сливками, тертым шоколадом или ягодой.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны с землей или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.