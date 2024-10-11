Подмосковье заключило 11 соглашений о реализации инвестпроектов и сотрудничестве

С 9 по 12 октября Подмосковье наряду с другими регионами страны принимает участие в 26-й Российской агропромышленной выставке «Золотая осень», которая стала площадкой для развития деловых связей. Стенд Московской области посетил губернатор Андрей Воробьев. За 3 дня были подписаны соглашения о реализации крупных инвестиционных проектов и развитии сотрудничества, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода региона.

Также был проведен ряд деловых встреч с представителями региональных компаний. Кроме этого, в рамках заседаний обсудили экспортный потенциал региона и развитие агропромышленного сектора до 2030 года.

«В этом году стенд Московской области отражает десятилетний этап развития отрасли, динамику экспорта продукции АПК, научные достижения в области селекции и генетики, а также цели и задачи для развития до 2030 года. В рамках выставки, совместно с заместителем председателя правительства Московской области Вячеславом Духиным мы заключили 11 соглашений о реализации инвестиционных проектов с объемом инвестиций 18,6 миллиарда рублей и о сотрудничестве в сфере агрохимического и почвенного обследования земель, развития агарного экспорта и лизинга сельскохозяйственной техники», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

За 3 дня соглашения о сотрудничестве были подписаны с представителями ООО «Цифровые перспективы», АО «ПРОМ ПРОДУКТ», ООО «Органик», ООО «АстраАгро-Лотошино», ФГБУ «Агрохимическая служба России», АО «Росагролизинг», ООО ГК «АГРО-ЦЕНТР», ООО «КОЛХОЗ ПЕТРОВСКИЙ», СППК «МП ЭКО-Фермер», ООО «СТРОНГ ТЕХНИК», ФГБУ «Федеральный центр развития экспорта продукции агропромышленного комплекса Российской Федерации». Проведены деловые встречи по вопросам сотрудничества и реализации инвестиционных проектов на территории региона с представителями 7 компаний агросектора. Например, Вячеслав Духин и Сергей Двойных совместно с руководителем компании ООО «ГК ЛЕТО» обсудили строительство комплекса по производству куриных яиц мощностью 630 миллионов штук в год в городском округе Кашира.

«Стенд Подмосковья представляют также 12 региональных компаний. Демонстрируют проекты развития производств, например, создания племенного репродуктора ООО птицефабрики «Элинар-Бройлер», строительства селекционно-семеноводческого центра по промышленному производству семян томата ООО «АПХ Эко-культура», макеты будущей животноводческой фермы и молокоперерабатывающего завода ООО «СТРОНГ ТЕХНИК». Также предприятия предлагают продукцию для дегустации», — дополнил Сергей Двойных.

В рамках выставки министр Сергей Двойных рассказал об экспорте АПК Подмосковья на панельной дискуссии регионов России. Также посетил пленарное заседание о развитии российского агропрома до 2030 года и пути достижения технологического лидерства. Больше материалов о выставке «Золотая осень» и сельском хозяйстве региона можно найти в Telegram-канале Минсельхозпрод Московской области.

Губернатор региона Андрей Воробьев ранее сообщил, что в Подмосковье работает целый комплекс мер поддержки, обеспечивающий высокий уровень инвестпривлекательности.

«Чтобы каждый год создавать 60-70 тыс. новых рабочих мест и держать планку выше 1 трлн инвестиций (так в прошлом году это было 1 трлн 300 млрд), мы должны помогать бизнесу реализовывать не менее 450 крупных проектов, держать этот темп», — пояснил губернатор.