Подмосковье выступит партнером ХХ Всероссийского форума-выставки «ГОСЗАКАЗ»

Юбилейный XX Всероссийский форум-выставка «ГОСЗАКАЗ» пройдет 23–25 апреля 2025 года в Санкт-Петербурге. Достигнута договоренность между дирекцией XX Всероссийского форума-выставки «ГОСЗАКАЗ» и комитетом по конкурентной политике Московской области о присвоении ей статуса экспертного партнера данного ключевого мероприятия в сфере закупок. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Форум «ГОСЗАКАЗ: Ключ к достижению национальных целей» проводится при поддержке правительства РФ и традиционно объединит тысячи участников со всей страны. ГОСЗАКАЗ — это государственные инвестиции в экономику, а закупки являются инструментом достижения целей технологического лидерства по ключевым направлениям реализации национальных проектов.

Московская область — регулярный участник форума-выставки «ГОСЗАКАЗ». С 2013 года омитету по конкурентной политике Московской области удалось значительно продвинуться в обеспечении открытой конкурентной среды, соблюдении баланса интересов между участниками контрактной системы, а также построении эффективной и прозрачной системы госзакупок и торгов в регионе. В этом году Подмосковье готовит не только масштабную экспозицию, чтобы представить накопленный опыт и свои передовые практики, но и активно участвует в разработке ряда мероприятий деловой программы.

Подробности и регистрация на официальном сайте форума-выставки «ГОСЗАКАЗ».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.