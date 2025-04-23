Подмосковье вышло в финал Всероссийского конкурса молодых предпринимателей

Стали известны финалисты Всероссийского конкурса «Молодые предприниматели села», который реализуется в рамках программы Российского Союза Сельской Молодежи (РССМ) и Росмолодежи «Кадры для села» при поддержке Россельхозбанка. В финал вышли участники из 26 регионов, среди которых команда студентов кафедры связей с общественностью, речевой коммуникации и туризма Российского государственного аграрного университета — МСХА им. К. А. Тимирязева, представляющая Московскую область с проектом «Агро Чебурашки». Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Команда, возглавляемая капитаном Юлией Минаковой, предложила инновационный проект по созданию агротуристической усадьбы «Усадьба Якшино» на базе действующей фермы ООО «Эдалин АГРО». В своем выступлении студенты разработали стратегию развития сельского туризма и детализировали финансовый план экскурсионного обслуживания. Одна из ярких составляющих их презентации — агро-рэп, написанный первокурсниками, который произвел впечатление как на участников, так и на членов жюри. Такой креативный подход позволил команде занять первое место на региональном этапе.

Финалисты конкурса будут защищать свои проекты в Москве перед экспертами и бизнес-наставниками в рамках международной выставки-форума AGROBRICS+, которая пройдет с 28 по 30 апреля в Экспоцентре.

В ведомстве отметили, что цель всероссийского конкурса «Молодые предприниматели села» — развитие предпринимательской активности молодежи на сельских территориях. Участники соревнуются в трех категориях: студенты профессиональных образовательных организаций, студенты вузов, а также молодые специалисты и предприниматели на сельских территориях. Бизнес-планы должны соответствовать одному из направлений: «фермерство и переработка сельхозпродукции», «народные промыслы и творчество», «сельский туризм, торговля и услуги» или «свободное направление».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что в регионе отмечается хорошая динамика роста малого предпринимательства. При этом прямая задача глав округов — создавать все условия для регистрации и дальнейшей работы малого и среднего бизнеса.

«Хотелось бы при нашем участии видеть стабильный регулярный рост малого бизнеса», — сказал губернатор.