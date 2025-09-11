Подмосковье выдало новый ИТ-грант на развитие передовых технологий

В Подмосковье подписано соглашение о предоставлении ИТ-гранта. Финансовую поддержку от региона получила компания ООО «М Тех». Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

«Развитие цифровой экономики Подмосковья зависит от поддержки ИТ-компаний. Грантовая поддержка помогает бизнесу сохранять эффективность и строить планы на будущее — благодаря привлечению сильных специалистов и внедрению современных технологий. Такое сотрудничество строится на диалоге государства и бизнеса, где поддержка ориентирована на реальные потребности компании», — поделился первый заместитель директора ГКУ МО «МОЦ ИКТ» Кирилл Сорокин.

ООО «М Тех» — разработчик ИТ-решений и цифровой партнер Группы М. Видео-Эльдорадо. Компания фокусируется на диджитализации и автоматизации ритейла, а также развитии финтех-сервисов.

Претендовать на получение субсидии могут компании, которые зарегистрированы в Подмосковье, имеют выручку от ИТ-деятельности не менее 30% и осуществляют основную деятельность в соответствии с ОКВЭД: 26.20, 26.20.4, 62.01, 62.02, 62.02.1, 62.02.4, 62.02.9, 62.03, 62.03.1, 62.03.11, 62.09, 63.11, 63.11.1, 72.19. При этом грант предоставляется, если в штат организации принято 5 и более новых сотрудников с заработной платой от 120 тыс. руб. в месяц. Кроме того, новые сотрудники не должны работать в Московской области предшествующие 12 месяцев до трудоустройства, в том числе в качестве самозанятых и индивидуальных предпринимателей.

С подробными условиями получения грантов и порядком отбора заявок можно ознакомиться на региональном портале госуслуг.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона в прошлом году стояла задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.