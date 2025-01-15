Подмосковье выбрали для съемок занятий «Разговоры о важном»

В преддверии Дня российской науки состоялись съемки уроков «Разговоры о важном» в Физтех-лицее имени П. Л. Капицы. Учащиеся лицея с удовольствием приняли участие в съемках контента, посвященного достижениям российской науки, сообщает пресс-служба Министерства образования Московской области.

Физтех лицей им. П. Л. Капицы — крупнейший в стране детский комплекс, ориентированный на подготовку технологических лидеров, а Подмосковье — лидер в стране по количеству наукоградов.

«Разговоры о важном» — это внеурочные занятия, которые проводятся каждый понедельник во всех школах и средних профессиональных учебных заведениях страны.

В Московской области региональный компонент занятий «Разговоры о важном» разрабатывает Областной центр развития дополнительного образования и патриотического воспитания детей и молодежи. Темы, адаптированные под особенности региона, позволяют школьникам углубить знания и лучше узнать культурные символы и традиции Подмосковья. Для оценки применения компонента сотрудники центра посещают занятия в школах всех городских округов, проверяя качество подачи материала.

В пресс-службе Министерства образования Московской области отметили, что в регионе были разработаны темы, которые дополняют почти 50 федеральных, с учетом местных особенностей. С занятиями и методическими материалами для педагогов можно ознакомиться на сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.