Подмосковье возглавило топ-3 самых активных регионов «Зеленого зачета»

Данный проект организован фондом «Компас», РХТУ им. Д. И. Менделеева и МГРИ им. Серго Орджоникидзе при поддержке АНО «Университет 2035», агентство стратегических инициатив и АНО «ДИАЛОГ» при поддержке профильных комитетов Госдумы по экологии и образованию.

Он направлен на популяризацию экологии в молодежной среде, развитие творческих способностей. Участие в нем создает необходимые условия для поддержки талантливых молодых людей, поступающих в вузы экологической направленности, для ранней профориентации. В проекте принимают участие старшеклассники, а также студенты вузов и колледжей, они проходят дистанционное тестирование по основным вопросам экологии, выполняют олимпиадные задания.

В этом году участие в первом этапе «Экологического зачета» приняли 78 тысяч молодых людей — на 25 тысяч больше, чем годом ранее. Лидер по числу участников — Подмосковье, за ним следуют Воронежская область и Краснодарский край. Это является еще одним свидетельством роста популярности экологии в нашем регионе. Как сообщили организаторы, в число победителей первого этапа вошли учащиеся ГБПОУ МО Раменский колледж и колледжа педагогики и искусства Егорьевска.

Подробнее о «Зеленом зачете».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.