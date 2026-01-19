Подмосковье вошло в тройку лидеров по числу участников детского экологического конкурса

Подмосковье заняло место в тройке регионов-лидеров по количеству заявок на участие в Всероссийском конкурсе «Чудеса природы» для детей, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Прием заявок на участие в новом сезоне конкурса «Чудеса природы» для детей от 3 до 7 лет продлен до 23 января. Организаторами выступают Росприроднадзор и Московский зоопарк при поддержке комитета Государственной думы по экологии и экофонда «Компас». Конкурс направлен на формирование экологических привычек у детей через сказки, стихи и семейное творчество.

Министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин отметил, что Подмосковье вошло в тройку лидеров по числу участников, наряду с Новосибирской и Нижегородской областями. Он выразил поддержку юным конкурсантам региона.

В этом сезоне принимаются видеозаписи новогодних сказок о природе и защите окружающей среды в стихах и прозе. Заявки принимаются до 18 января 2026 года. Победителей определят в пяти номинациях до 10 февраля 2026 года. Все участники получат сертификаты, а победителей и призеров наградят дипломами и памятными подарками.

Подробная информация о конкурсе размещена на сайте.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность дошкольного образования.

«Важно внедрять аккуратно, с умом все, что нравится детям, что их готовит к школе, что их делает более развитыми в возрасте от 3 до 7 лет», — сказал губернатор.