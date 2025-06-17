Подмосковье вошло в топ регионов экологической акции

В некоммерческой организации «Русский климатический фонд» подвели итоги Всероссийской экологической акции по весенней посадке деревьев. Посадки проводятся ежегодно, главная цель — снижение углеродного следа, оздоровление экологической обстановки в регионах. Нынешней весной волонтеры при поддержке экологически ответственного бизнеса высадили более 90 тыс. деревьев, сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

«Жители Подмосковья традиционно являются одними из самых активных участников экологических акций. Как сообщили в фонде, всего в регионе весной было высажено почти 9 тысяч саженцев сосны, ели, дуба, рябины и яблони, в том числе на территории национального парка «Лосиный остров». Напомню, что в регионе реализуется целый комплекс мероприятий по борьбе с климатическими рисками, снижению углеродного следа, и подобные акции вносят весомый вклад в общую работу. Я благодарю подмосковных волонтеров, предпринимателей за неравнодушную позицию и большой труд», — сказал министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

«РусКлиматФонд» — некоммерческая организация, цель которой — объединить бизнес, общественность и органы власти для совместных экологических проектов и решения проблем, связанных с изменением климата. Фонд создан для компенсации и сокращения выбросов парниковых газов с помощью экологических проектов и посадки деревьев на больших площадях в разных регионах России. Одна из целей — посадить 1 млрд деревьев к 2050 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.