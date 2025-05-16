Подведены итоги заявочной кампании всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия» — проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей». На участие в новом сезоне свои инициативы отправили более 74 тыс. человек, из них 4 269 жителей Московской области, что демонстрирует высокий уровень вовлеченности и стремление к развитию родного региона. Об этом сообщают организаторы конкурса.

Конкурс «Моя страна — моя Россия» за свою более чем 20-летнюю историю сформировал вокруг себя уникальное сообщество из миллиона неравнодушных людей, чьи идеи и инициативы способствуют социально-экономическому развитию регионов и улучшению качества жизни их жителей.

«Проект «Моя страна — моя Россия» — это живой пример того, как искренний интерес граждан к развитию родных территорий превращается в конкретные инициативы. Уже на протяжении двух десятилетий конкурс способствует сохранению культурно-нравственных ценностей и направлен на укрепление патриотизма среди молодежи. В 2019 году конкурс вошел в президентскую платформу, и с каждым сезоном мы видим, как растёт его популярность: по данным завершившейся заявочной кампании в 2025 году в проекте зарегистрировались более 74 тыс. участников — на 34% больше, чем годом ранее. Особенно хочу отметить, что география участников охватывает все регионы России. Это доказывает: проектная культура выходит на новый уровень, а желание людей участвовать в судьбе своего Отечества получает реальную поддержку через конкурс и общение с экспертами», — отметил первый заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Геннадий Гурьянов.

Основной состав участников этого года — 90% от общего числа по итогам заявочной кампании — традиционно представлен молодёжью от 14 до 35 лет, предлагающей проекты по 13 номинациям — от цифровизации образования до сохранения историко-культурного наследия. Наряду с основными направлениями для взрослых участников, предусмотрена специальная номинация «Нити моей родословной» для детей до 13 лет — в этом сезоне её представляют 2% от общего числа участников. Реализуются также две номинации без возрастных ограничений: «Моя педагогическая инициатива» и «Моя семья: преемственность, ценности и смыслы». Такой подход позволяет создать комплексную площадку для профессионального и социального взаимодействия, где сочетаются инновационный потенциал молодёжи и профессиональный опыт старшего поколения.

От Московской области на конкурс «Моя страна — моя Россия» президентской платформы «Россия — страна возможностей» в новом сезоне свои инициативы представили 4 269 участников, что на 80% больше, чем в прошлом году.

После завершения заявочной кампании конкурса проекты ждет заочная экспертиза — она продлится до 26 мая. Каждую заявку проверяют не менее трёх экспертов, а в случае спорных ситуаций назначается дополнительная проверка работы. По итогам экспертизы отберут 300 финалистов — участников ожидает очная презентация проектов перед сообществом федеральных экспертов.

«Уже пятый год я возглавляю экспертный совет конкурса «Моя страна — моя Россия», и каждый сезон убеждаюсь: наше сообщество крепнет — 3116 специалистов в этом году выразили желание оценивать инициативы участников, а сам проект выходит на новые уровни развития. Совет Федерации системно поддерживает конкурс все эти пять лет. Ежегодно мы направляем главам субъектов РФ персональные письма с информацией о победителях, чтобы обеспечить достойное внимание к их проектам на местах. Эта практика будет продолжена и в нынешнем сезоне. Всем участникам, финалистам и победителям желаю не останавливаться на достигнутом, смело воплощать свои идеи и вместе с нами продолжать писать историю этого проекта!» — поделилась председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, председатель Экспертного совета Всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия» Лилия Гумерова.

Во время приёма заявок эксперты и друзья конкурса провели свыше 200 презентаций в регионах, консультируя участников и помогая им лучше подготовить проекты. На них также присутствовали партнёры проекта — большинство из них уже на протяжении многих лет сотрудничают с конкурсом и поддерживают его номинации. Так, Российская академия образования продолжает содействовать в реализации самой популярной номинации «Моя педагогическая инициатива», на которую поступило 14 673 заявки. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации курирует вторую по популярности номинацию «Моя страна. Моя история. Моя Победа», приуроченную к 80-летию Победы и объединившую 10 411 человек, а также сопровождающий ее исторический форум.

В новом сезоне организаторы подготовили для финалистов дополнительные возможности: расширенную программу наставничества, новые форматы поддержки лучших проектов и специальные образовательные модули для участников разных возрастов. Помимо всего, в 2025 году авторы лучших инициатив смогут получить грант до 1,5 млн рублей от Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).

«Важно, что проект обеспечивает системную поддержку участников и после завершения конкурса. В рамках программы постконкурсного сопровождения финалисты и победители получают возможность развивать свои инициативы при экспертной и организационной поддержке проекта. Сформированное профессиональное сообщество позволяет авторам перспективных инициатив устанавливать межрегиональные связи, привлекать партнеров и масштабировать свои решения. Таким образом, конкурс выполняет функцию эффективного социального лифта, обеспечивая долгосрочное развитие проектов и их авторов», — отметил руководитель исполнительной дирекции Всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия» президентской платформы «Россия — страна возможностей» Дмитрий Турлаков.

Награждение победителей пройдет в рамках Международного дня Петербургского международного экономического форума.

Посмотреть запись трансляции по итогам пресс-конференции можно в официальном сообществе конкурса «Моя страна — моя Россия» в ВКонтакте.

Конкурс «Моя страна — моя Россия» проводится в рамках реализации федерального проекта «Россия — страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети» при поддержке Фонда президентских грантов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

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