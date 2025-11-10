Подмосковье вошло в топ-5 по числу заявок на конкурс «Лидеры агропромкомплекса»

Подведены итоги заявочной кампании конкурса «Лидеры агропромышленного комплекса» президентской платформы «Россия — страна возможностей», нацеленного на поиск и развитие перспективных руководителей в области сельского хозяйства, который проводится совместно с министерством сельского хозяйства РФ. Всего конкурс объединил 7 594 участника, представляющих разные отрасли сельского хозяйства, 305 из них представят Московскую область. Далее их ждет дистанционный этап. Об этом сообщают организаторы конкурса.

Конкурс «Лидеры агропромышленного комплекса» реализуется по поручению Президента Российской Федерации от 16 июля 2025 года и предназначен для российских и зарубежных руководителей в возрасте от 18 лет с управленческим опытом от двух лет и опытом работы в самых разнообразных сферах агропромышленного комплекса, в том числе в научных направлениях отрасли.

«Всего в новом конкурсе зарегистрировались 7594 человека из 89 регионов Российской Федерации и 11 зарубежных стран, среди которых Италия, Германия, Китай, Саудовская Аравия. Заявки мы получали от представителей разных отраслей сельского хозяйства — есть среди них фермеры, механизаторы, машиностроители — это сильные, энергичные, высококвалифицированные управленцы, внедряющие новые технологии и трансформирующие сферу сельского хозяйства в современную и инновационную. Уверен, что благодаря конкурсу „Лидеры АПК“, основанному на лучших методиках конкурса управленцев „Лидеры России“, в сообществе выпускников проектов Президентской платформы „Россия — страна возможностей“ произойдет серьезное прибавление сильных, мотивированных лидеров, высококлассных профессионалов, которые способны изменить жизнь россиян к лучшему», — отметил генеральный директор Президентской платформы «Россия — страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

Как отметил глава Президентской платформы, основной возраст участников — 40 лет, среди конкурсантов преобладают мужчины, они составляют 62% от общего числа участников. Более 27% управленцев имеют два и более высших образования, 16% прошли обучение в аспирантуре, адъюнктуре или ординатуре. Большинство конкурсантов — это молодые специалисты, но доля опытных участников с управленческим стажем более 15 лет составляет 11%. Наибольшая доля зарегистрированных приходится на руководителей организаций (17%) и начальников отделов (17%) в сфере агропромышленного комплекса, при этом преимущественно они работают в коммерческих компаниях или на государственных и муниципальных предприятиях.

Больше всего заявок на участие в конкурсе «Лидеры агропромышленного комплекса» Президентской платформы «Россия — страна возможностей» поступило из ЦФО (2546) и Приволжского федерального округа (1814). Далее следуют Южный федеральный округ, Донбасс и Новороссия (905), Северо-Кавказский (825), Сибирский (767), Северо-Западный (318), Уральский (233), Дальневосточный (171) федеральные округа.

От жителей Московской области на конкурс «Лидеры агропромышленного комплекса» президентской платформы «Россия — страна возможностей» поступило 305 заявок.

«Агропромышленный комплекс — один из самых динамично развивающихся и технологичных секторов российской экономики. За успехами отрасли всегда стоят люди — профессионалы, умеющие видеть на перспективу, внедрять инновации, масштабировать лучшие практики, работать на результат. Конкурс „Лидеры АПК“, который мы проводим по поручению Президента совместно с платформой „Россия — страна возможностей“, позволит выявить и поддержать таких специалистов, помочь им реализовать свой потенциал. Мы получили заявки из всех регионов России и даже из-за рубежа — среди участников как опытные управленцы, так и молодые специалисты, которые только начинают карьеру. Интерес к конкурсу в очередной раз доказывает, что в нашей отрасли много сильных, целеустремленных и талантливых людей», — отметила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут.

Впереди участников ждет дистанционный этап, контрольное компьютерное тестирование и финал. Победители пройдут обучение в Высшей школе управления в сфере сельского хозяйства, а также обучение для управленцев высшего звена в сфере агропромышленного комплекса по уникальной образовательной программе в Мастерской управления «Сенеж» Президентской платформы «Россия — страна возможностей». Финалистам будет доступна программа наставничества от ведущих управленцев в сфере агропромышленного комплекса.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.