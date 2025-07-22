Подмосковье вошло в топ-3 участников Всероссийской экологической акции

Московская область вышла на третье место по активности участников шестого сезона Всероссийской акции по сбору макулатуры «БумБатл». Сезон стартовал 25 марта и продлится до 28 февраля 2026 года. На сегодняшний день первое место занимает Москва, второе — Краснодарский край, сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

«В нашем регионе на сегодняшний день уже собрано свыше 4 тонн макулатуры. Это отличный показатель, и нам очень приятно, что количество участников акции в Подмосковье постоянно растет. В регионе создана четкая, эффективная система обращения с отходами, все больше их вовлекается во вторичный оборот, и помощь добровольных участников подобных акций играет огромную роль в формировании экономики замкнутого цикла», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

Организаторами инициативы выступают АНО «Национальные приоритеты» совместно с Всероссийским экологическим общественным движением «Экосистема». Ключевой целью акции является сокращение излишнего потребления бумаги и формирование культуры обращения с отходами. В предыдущем сезоне Подмосковье заняло четвертое место в общем зачете субъектов страны.

Больше информации — на официальном сайте акции: бумбатл.национальные проекты.рф.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.

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