Подмосковье вошло в топ-3 участников Всероссийского конкурса лекторов

Российское общество «Знание» подвело итоги подачи заявок на участие во Всероссийском конкурсе «Знание.Лектор 2025». Среди конкурсантов — участники СВО, руководители региональных органов власти, всероссийских волонтерских и патриотических организаций. В рейтинге регионов по количеству заявок Подмосковье заняло третье место, на первом — Москва, на втором — Санкт-Петербург. Всего на конкурс подано свыше 20 тыс. заявок, в том числе и от лекторов экологической направленности. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии региона.

«Знание» — старейшая просветительская организация страны, и участие в конкурсе очень престижно. Жители Подмосковья участвуют, в том числе, в номинации «Экология и туризм». Она предназначена для тех, кто проводит лекции о снижении загрязнений воздуха, воды и почвы, сохранении ресурсов для будущего и ответственном потреблении, а также изучает ключевые маршруты внутри страны, уникальные природные места России. В прошлом сезоне в число победителей конкурса вошли двое представителей Московской области. Надеюсь, что и в нынешнем году наши участники станут лидерами», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

Общество «Знание» также представило наставников проекта, среди которых известные государственные деятели, управленцы в сферах культуры, образования и медиа. Они проведут онлайн-консультации для более 2 тысяч участников.

Наставниками конкурсантов станут руководитель Россотрудничества Евгений Примаков, советник президента РФ Елена Ямпольская, специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, руководитель Федерального агентства по делам молодежи Григорий Гуров, замминистра культуры РФ Сергей Першин, первый зампредседателя комитета Госдумы по молодежной политике Михаил Киселев и другие видные деятели.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье активно работают над привлечением квалифицированных учителей в школы.

По словам главы региона, в Подмосковье дорожат учителями. Учитывая рост числа школ и обучающихся, необходимо не забывать о важности привлечения учителей, и особенно в сфере естественных наук.