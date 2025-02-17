Подмосковье вошло в топ-3 регионов России по качеству жизни

Согласно данным за 2024 год, Московская область вошла в тройку лидеров среди субъектов РФ по качеству жизни населения, сообщает РИА Новости .

Подмосковье заняло третью строчку рейтинга с 81,22 балла из 100 возможных, улучшив данный показатель с 79,999 балла в 2023 году. На втором месте — Санкт-Петербург с 83,388 балла (82,310 балла в 2023 году). Возглавила рейтинг Москва с 84,085 балла (83,64 балла в 2023 году).

На четвертом месте — Краснодарский край (76,130 против 74,355 балла), а на пятом — Республика Татарстан (75,062 против 73,757). Таким образом, топ-5 рейтинга остался без изменений.

Состав второй пятерки остался прежним, но некоторые из регионов поменялись местами. Например, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра потерял 2 позиции и оказался на 10 строчке вместо 8, а Ростовская область улучшила результаты и поднялась на 7 место с 9.

В регионах первой десятки рейтинга фиксируется высокий уровень экономического развития — на них в целом приходится почти 50% суммарного ВРП. В данных субъектах проживают 49,3 млн человек — это 34% всего населения страны.

Замыкают рейтинг Республика Бурятия, Забайкальский край, Еврейская автономная область, Республика Ингушетия и Республика Тыва.

Исследование 2024 года учитывает 66 показателей, которые дают оценку состоянию различных аспектов жизни населения и ситуации в социальной сфере. На основе данных индикаторов, распределенных по 11 группам, и рассчитывается рейтинговый балл.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.