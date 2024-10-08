Подмосковье вошло в топ-3 регионов по числу участников в проекте «ТопБЛОГ»

Первый в России образовательный проект для авторов и создателей контента «ТопБЛОГ» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование» и помогает построить карьеру в медиаиндустрии и научиться эффективно работать с аудиторией в социальных сетях.

«Уже во второй раз проект «ТопБЛОГ» запускает конкурс «Спецноминации 2.0» для тематических авторов, которые создают социально-значимый и полезный контент. В этом году свои силы в нем попробовали почти 15 тысяч человек. Заявки поступили из всех 89 регионов России, а также 17 иностранных государств. Блогерская активность участников, их креативный и творческий подход впечатляют: авторы поднимают важные социальные темы, поддерживают актуальную повестку. Уверен, что конкурс уже подарил блогерам яркие эмоции и помог прокачать необходимые навыки. Впереди у ребят множество интересных совместных медиапроектов, а у партнеров, представляющих тематические спецноминации, нелегкая задача — среди тысяч конкурсных публикаций выбрать лучшие», — отметил исполнительный директор АНО «Россия — страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

Конкурс «Спецноминации 2.0» проекта «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия — страна возможностей» стартовал в июле этого года, от Московской области подано 632 заявки. В течение двух месяцев жители регионавыбирали близкие для своих блогов тематические спецноминации, представленные компаниями-партнерами, выполняли медиазадания, публиковали в своих социальных сетях контент, а также проходили образовательные модули, помогающие уверенно работать с социальными сетями.

«Проект «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия — страна возможностей» как будто дал мне рупор, с которым легко донести до окружающих идею поддержания семейных ценностей. Не напомнить — к счастью, у нас о традиционных ценностях никто не забывал и не забывает, а просто очистить эти мысли от ежедневной суеты, показать, что традиционные семейные ценности формируются самыми простыми вещами, такими, как игра или мультфильм. Это ценно!» — поделилась впечатлениями об участии в проекте «ТопБЛОГ», автор канала «БытСоветчица Вероника Чурсина.

«Регулярные задания, образовательные мероприятия и поддержка в чате мотивируют неуклонно двигаться к намеченным горизонтам, что последовательно отражается на результатах. Со мной связались организаторы крупной международной конференции в Южной Корее, где в прошлом году показывали шесть моих видео, и пригласили прилететь лично в качестве гостя, выразив восхищение моей блогерской работой. Вспомнить одного из тысячи — это действительно впечатляет. Где внимание, там и энергия, и этот опыт доказал, что постоянная работа над целями приносит признание даже через время», — добавила участница из Московской области, автор канала «Мама Про Рост» Анастасия Вендлер.

Вместе с президентской платформой «Россия — страна возможностей» заказчиками направлений конкурса «Спецноминации 2.0» стали Госкорпорация «Росатом», Президентская академия, Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, образовательная платформа Skillbox, Мультиформатный научно-просветительский проект «Поиск», продюсерский центр «Инсайт Люди», киностудия «Союзмультфильм», Агентство стратегического консалтинга в сфере коммуникаций «К2». В ближайший месяц партнерам предстоит оценить работы участников и решить, кто станет победителем Всероссийского образовательного проекта «ТопБЛОГ».

Имена лучших участников будут объявлены на Всероссийском медиафоруме, который пройдет в конце осени в одном из регионов России. Победители трека «Спецноминации 2.0» получат полезные призы и карьерные возможности в медиа: продюсирование блогов до миллиона рублей и подписание резидентских контрактов, образовательную поездку в Турцию с посещением площадки сооружения атомной электростанции «Аккую», участие в съемках шоу на федеральных телеканалах, сериалах и рекламных кампаниях, стажировки, онлайн-курсы повышения квалификации, собственные рубрики на медиа-площадках, приглашения на закрытые мероприятия, консультации по медиапродвижению, встречи с руководством компаний-партнеров.

До 30 ноября у всех жителей страны также есть возможность пройти образовательную программу «Медиалаборатория», подав заявку на сайте проекта. Любой желающий может бесплатно получить доступ к уникальному треку с теоретическими, практическими и творческими заданиями, которые помогут освоить полный комплекс знаний и умений для создания, развития и продвижения своего контента в соцсетях. Участникам доступна база знаний и мощные советы от известных блогеров.

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