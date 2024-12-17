Подмосковье вошло в топ-3 активных регионов при проведении акции «Сохраним лес»

Московская область заняла II место в номинации «Самый активный регион» в рейтинге, составленном по итогам проведения самой масштабной лесовосстановительной акции страны «Сохраним лес», которая проходила во всех без исключения субъектах РФ с августа по декабрь. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

Такую высокую оценку Подмосковье получило за проведение на своих площадках больше всего масштабных мероприятий акции и активность в медиапространстве.

«Это награда не только региональному комитету лесного хозяйства, но и всем жителям области, которые, начиная с 2013 года, активно участвуют в акциях по лесовосстановлению, приходя на площадки целыми семьями и трудовыми коллективами. Все вместе мы делаем общее дело — восстанавливаем леса», — сказал заместитель председателя комитета лесного хозяйства Московской области Дмитрий Новиков.

С этого года формат акции в Подмосковье был расширен — теперь это не только леовосстановление, но и проведение уходов за зелеными насаждениями, и уборка с лесных участков различного мусора и очистка их от неликвидной древесины.

Дмитрий Новиков добавил, что предлагает использовать опыт Московской области при проведении акции «Сохраним лес» в других регионах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.