По итогам регистрационной кампании VIII сезона олимпиады «Я — профессионал» президентской платформы «Россия — страна возможностей» Подмосковье вошло в топ-20 регионов по количеству участников. Из более чем 185 тыс. человек, подавших заявки на участие в олимпиаде, почти 3 тыс. — это студенты вузов Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Регистрация проходила с 26 сентября по 12 ноября. За это время заявки подали свыше 185 тыс. уникальных участников, представляющих более тысячи российских вузов и филиалов из всех 89 регионов страны.

«Платформа «Россия — страна возможностей» поддерживает талантливых россиян в их профессиональном и личностном развитии и создает социальные лифты для всех граждан. Жители Московской области регулярно присоединяются к нашим проектам, чтобы реализовать свой потенциал и стать еще ближе к мечте. В числе активных участников — студенты, которые традиционно присоединяются к олимпиаде «Я — профессионал» и формируют кадровый резерв России. В VIII сезоне поступили заявки от обучающихся 35 вузов и филиалов региона. Самыми активными стали представители Государственного социально-гуманитарного университета (1 151 участник), Московского государственного института культуры (613), Государственного гуманитарно-технологического университета (304)», — сообщил исполнительный директор АНО «Россия — страна возможностей», ректор мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

В VIII сезоне проект предоставляет своим участникам широкий спектр продуктов и услуг по карьерной поддержке: индивидуальные и групповые карьерные консультации, советы, гайды и рекомендации по профессиональному становлению, экскурсии на производства и в офисы более чем 700 ведущих российских компаний, знакомство с работодателями на образовательных форумах и школах проекта, а также возможность пройти стажировки и получить предложения о трудоустройстве от индустриальных партнеров олимпиады.

Нововведением VIII сезона стало предоставление доступа к карьерному порталу олимпиады участникам отборочного этапа. Ранее такая возможность была открыта только для дипломантов и участников заключительного этапа с ненулевым результатом.

С 15 ноября по 1 декабря проходит отборочный этап VIII сезона олимпиады. Участие в нем позволит студентам оценить уровень своих знаний и навыков, познакомиться с заданиями и попробовать свои силы в решении задач, разработанных представителями 33 лучших российских университетов и индустриальными партнерами проекта.

Для дипломантов проекта предусмотрены дополнительные бонусы, среди которых льготное поступление на следующую ступень образования, а также денежные премии для медалистов.

Всероссийская олимпиада студентов «Я — профессионал» — это масштабная площадка для проверки знаний и прикладных навыков студентов российских вузов, а также уникальная система карьерного сопровождения. Олимпиада реализуется с 2017 года и охватывает 71 предметную область: от авиастроения до искусственного интеллекта.

Миссия олимпиады — содействие обеспечению национального кадрового и технологического суверенитета. Цель — создание условий для профессионального и личностного развития российской молодежи. За восемь сезонов в олимпиаде поучаствовали более 1,4 млн студентов; более 25 тыс. дипломантов получили право на льготное поступление в ведущие вузы страны, более 3,5 тыс. человек стали медалистами и получили денежные премии. В рамках олимпиады действует Центр развития карьеры «Я — профессионал», открывающий доступ к стажировкам и вакансиям в ведущих российских компаниях, консультациям карьерных экспертов, просветительским мероприятиям и экскурсиям в офисы и на производства отраслевых лидеров — партнеров олимпиады.

Организаторы олимпиады: ассоциация организаторов студенческих олимпиад «Я – профессионал», АНО «Россия – страна возможностей», Общероссийское объединение работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей» (РСПП), 33 ведущих вуза и более 700 крупнейших российских компаний. Проект реализуется при поддержке министерства науки и высшего образования РФ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность задачи оснащения колледжей новейшим оборудованием и приглашения опытных наставников.

«Половина школьников после 9 класса поступает в колледжи, всего их у нас в Подмосковье 40. Работаем над тем, чтобы получать образование в колледже было престижно. Важно, чтобы ребята могли получать специальность на современном оборудовании, с опытными наставниками и стать профессионалами своего дела», — пояснил губернатор.