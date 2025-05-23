Подмосковье вошло в топ-10 регионов по суммам экологического сбора

Московская область вошла в десятку регионов-лидеров по суммам экологического сбора. Законодательство Российской Федерации требует от производителей и импортеров определенных товаров и упаковки утилизировать отходы или заплатить экологический сбор. Об этом сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

«Это очень важное направление природоохранной работы. Наша практика показывает, что отходы тары и упаковки составляют немалую часть морфологии незаконных свалок. А если учесть, что в состав этих отходов входит пластик, другие синтетические материалы, которые практически неразложимы естественным путем, проблема приобретает особую актуальность. Поэтому нас радует, что подмосковные компании ответственно подходят к уплате экосбора», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

Общая сумма поступившего экосбора почти втрое превысила планируемую и составила 19,7 миллиарда рублей. Абсолютным лидером по этому показателю стала Москва. В ТОП-10, помимо столицы и Подмосковья, вошли, Санкт-Петербург, Башкортостан, Татарстан, Рязанская, Новосибирская, Ленинградская, Тульская и Липецкая области. В ведомстве также отметили, что высокая собираемость экосбора обусловлена, в том числе, использованием новых технологий, включая искусственный интеллект.

Подробнее об экосборе: https://clck.ru/3ME536.

Ранее глава региона Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье благодаря технологиям есть возможность фиксировать эконарушения, наказывать злоумышленников и изымать транспортные средства, с которых сбрасывается строймусор.

«Мы были инициаторами в вопросах фотовидеофиксации, и президент нас поддержал. Смысл заключается в том, что раньше мы могли только остановить машину с мусором, чтобы проверить. Но разве все машины проверишь? Отсюда и возникали несанкционированные свалки, которые раздражали всех», — сказал Воробьев.